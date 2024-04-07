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“قدم هُنـــا وحصل 300 دينار“ التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 eservices.social.gov.tn والشروط المطلوبة وزارة الشؤون الاجتماعية
منحة 300 دينار تونس
أطلقت الجهات الحكومة منحة 300 دينار تونس وهو عبارة عن دعم شهري يتم صرفه للأسر المعوزة وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل لهم في ظل غلاء الأسعار الذي يعاني منه جميع البلاد ، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف الدعم وفقا لمجموعة من الشروط وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات التسجيل على المنحة.
منحة 300 دينار تونس
للتسجيل في منحة 300 دينار بتونس يجب اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون كالتالي:
- في البداية يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.
- يتطلب منك إنشاء حساب وذلك من خلال إدخال البيانات المطلوبة.
- ثم قم بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية من أجل تسجيل الدخول وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.
- من القائمة الموضحة يرجى الدخول على خانة منحة 300 دينار.
- قم بملء النموذج الخاص بالمنحة من خلال تدوين جميع البيانات المطلوبة.
- يرجى إرسال الوثائق المطلوبة من أجل التحقق من حالة المتقدم.
- أخيرا قم بالنقر على إرسال الطلب وسوف يتم مراجعته من قبل الجهات المسؤولة والتواصل معك في أقرب وقت.
شروط التقديم على منحة 300 دينار
قامت الجهات المسؤولة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على منحة 300 دينار والتي تتمثل في:
- يجب أن يكون الدخل الشهري الخاص بالمتقدم أقل من 180 دينار شهريا.
- من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية التونسية.
- عدم امتلاك المتقدم وظيفة ثابتة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
- يجب أن يكون المتقدم متواجد داخل الدولة بشكل دائم.
- يشترط أن يكون المتقدم من فئة الغير قادرين على تسديد المصروفات المدرسية للأطفال.