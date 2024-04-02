“ريلمي تتحدى جالاكسي“.. مواصفات Realme C65 بألوان جذابة وشاشة 6.72 بوصة

من المقرر أن تقوم شركة ريلمي بإطلاق هاتف جديد بداية من شهر أبريل وهو هاتف Realme C65 والذي يشبه في تصميمه هاتف سامسونج جلاكسي إس 22، يجب العلم أن شركة ريلمي واحدة من أبرز الشركات التي بصناعة الهواتف، ويجب العلم أن ذلك الهاتف يحتوي على الكثير من المميزات التي تجعلك تقوم بشرائه، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

Realme C65

يجب العلم أن هاتف Realme C65 سوف يكون فيه الزر الديناميكي والذي تم إصداره في هاتف ريلمي 12، وشهد مجموعة من المواصفات الأخرى ومنها:

يمتلك الهاتف وحدة معالج مركزية ثمانية النواة.

يأتي الهاتف بسعة تخزين تصل حتى 128 جيجابايت ورامات 6 جيجا.

يصدر الهاتف بمعالج من النوع ميدياتك هيليو.

تم تصنيع الشاشة الخاصة بالهاتف من النوع IPS LCD، وسعتها 6.72 بوصة، والدقة الخاصة بها هي 1080×2400 بكسل.

يأتي الهاتف باللون الأخضر والبنفسجي والأسود.

مواصفات هاتف Realme C65

يمتلك هاتف Realme C65 الكثير من المواصفات الجبارة والرائعة التي تجعلك تقوم بشرائه دون تردد وهي: