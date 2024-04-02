تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2024 National Geographic على نايل سات وعرب سات

تنفرد ناشيونال جيوغرافيك بالمحتوى الذي تقدمه إلى المشاهدين، حيث تعد من أفضل القنوات التي تمكنت من تقديم تغطية خاصة بالغابات و الطبيعة وعالم الحيوانات ومختلف الاستكشافات التي تتواجد حول العالم، وتمتلك قناة ناشيونال جيوغرافيك جمهور عريض من حول العالم وخاصة في الوطن العربي، حيث قد تم توفير لهم محتوى باللغة العربية وآخر مدبلج، حتى يتمكن الجميع من فهم ما يتم عرضه.

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك

تم الإعلان من قبل إدارة قناة ناشيونال جيوغرافيك عن تغيير تردد القناة وتحديثه، وذلك حتى يتم تحسين الجودة ومعالجة الأخطاء التي توفرت في النسخة السابقة، وحتى يتم مشاهدة القناة بالتردد الجديد يجب معرفة بيانات القناة المتمثلة في الآتي:

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

توفر قناة ناشونال جيوغرافيك تردد ثاني على قمر صناعي آخر وهو عرب سات، وجاء حتى يتم استقبال القناة في مختلف البلدان العربية، ولهذا يأتي تردد القناة على عرب سات كالآتي:

تردد القناة: 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

كيفية استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن أن تستقبل قناة ناشيونال جيوغرافيك بالتردد الجديد على التلفاز من خلال بعض الخطوات، وتلك الخطوات تساعدك أيضا على استقبال أي قناة أخرى، ولهذا اتبع الآتي: