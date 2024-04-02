“شبيه الآيفون ينافس الجميع“ مواصفات هاتف Itel P55+ بعد اطلاقه رسميا في مصر وبسعر اقتصادي بيطارية 5000 أمبير

قامت شركة ايتل بإطلاق هاتف جديد وهو Itel P55+ ومن المقرر إطلاقه عما قريب داخل محافظات مصر ويتميز بسعره الإقتصادي وذلك مقابل المواصفات التي يمتلكها، تعتبر شركة ايتل واحدة من الشركات الصينية الكبيرة والمعروفة في تصنيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة مقرها الرئيسي يوجد في شنجن، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

Itel P55+

يمتلك هاتف Itel P55+ الكثير من المواصفات المتميزة مقابل سعره مما يجعلك تقوم بشرائه ومن أبرز تلك المواصفات:

يجب العلم أن الطبقة الخارجية للهاتف مصنوعة من البلاستيك ولكنها تمتلك ملمس جلدي.

يصل سمك الهاتف حتى 8 مللي، بينما يصل وزنه حتى 187 جرام.

يجب العلم أن الهاتف يقوم بتفعيل شريحتين بخاصية الفور جي.

يمكن استخدام كارت ميموري.

نظام التشغيل الخاص بالهاتف هو أندرويد 13.

الهاتف يأتي بمساحة تخزين 256 جيجا ورامات 8 مع وجود رامات 8 إضافية.

شاشة الهاتف من النوع IPS LCD وسعتها 6.6 بوصة، وتأتي بدقة 1612×720 بيكسل بجودة HD.

يجب العلم أن معدل التحديث الخاص بالهاتف هو 90 هرتز.

يمتلك معالج من النوع Unisoc T606 ثماني النواة، يجب العلم أن دقة تصنيع المعالج هي 12 نانو ميتر.

مواصفات هاتف Itel P55+