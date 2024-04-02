الذرة تفاجئ الكل.. مفاجأة غير متوقعه في اسعار الذرة اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2024

تعد الذرة واحدة من أهم المحاصيل الزراعية في العالم، حيث تستخدم في تغذية البشر والحيوانات بصورة كبيرة، وتتفاوت أسعار الذرة يومياً بسبب عدة عوامل تؤثر على السوق العالمية والمحلية، وفي هذا المقال سنتناول بعض من هذه العوامل وكيف تؤثر على أسعار الذرة.

تقلبات اسعار الذرة

أولاً، يعتبر موسم الحصاد من أبرز العوامل التي تؤثر على أسعار الذرة ففي حال كانت المحاصيل جيدة والإنتاج كبير، فإن ذلك يؤدي إلى تخمة في العرض مما ينعكس سلباً على الأسعار، بينما في حال كانت المحاصيل ضعيفة فإن ذلك يؤدي إلى نقص في العرض وزيادة في الأسعار.

ثانياً، تأثير الظروف الجوية على إنتاج الذرة يلعب دوراً كبيراً في تحديد الأسعار، ففي حال تعرضت المحاصيل لظروف جوية سيئة مثل الجفاف أو الفيضانات، فإن ذلك يؤدي إلى تدهور الإنتاج وارتفاع في الأسعار.

ثالثاً، يلعب الطلب العالمي على الذرة دوراً هاماً في تحديد أسعارها، ففي حال زاد الطلب على الذرة من قبل البلدان المستوردة أو صناعات أخرى مثل صناعة العلف، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.

رابعاً، لا يمكن تجاهل تأثير العملات الأجنبية على أسعار الذرة، ففي حال تراجعت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار مثلاً، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الذرة التي تستورد بالعملة الأجنبية.

اسعار الذرة اليوم

تم ارتفاع سعر الذرة الصفراء اليوم في السوق البرازيلي إلى نحو 13200 جنيه للطن، كما شهد سعر الذرة الأرجنتيني ارتفاعاً مماثلاً إلى نفس القيمة، ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذرة الصفراء المحلية إلى حوالي 13800 جنيه للطن، أما سعر الذرة البيضاء المحلية فوصل إلى نحو 12500 جنيه للطن، بالإضافة إلى ذلك، انخفض سعر طن الذرة الصفراء إلى حوالي 11800 جنيه في اليوم، ومن ناحية أخرى، جاء سعر الذرة الكورن فلاك الأرجنتيني إلى نفس القيمة، ووصل سعر طن الذرة الصفراء المحلية إلى حوالي 13000 جنيه.