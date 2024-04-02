فرحي العيال.. تردد قناة وناسة أطفال للصغار في رمضان

تقدم قناة وناسة أطفال العديد من البرامج الكرتونية المميزة، وكذلك الأفلام الطفولية لجميع الصغار الراغبين في التسلية على مدار شهر رمضان الكريم، حيث إن القناة تقوم بتقديم برامج ترفيهية وتعليمية مميزة، ينجذب إليه شريحة كبيرة من الأطفال، إضافة إلى ضمها لألعاب ذهنية وجسدية ومكونات ترفيهية أكثر تميزًا تسعى لإمتاع الأطفال وتُساهم على تطوير مهاراتهم العقلية والفكرية.

تردد قناة وناسة أطفال 2024

يمكنك معرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال التي تقدم محتوى مميز وترفيهي لجميع الصغار، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة أطفال يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون 11740.

معامل الترميز لقناة وناسة يكون 27500.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 العرب سات

ويمكن استقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على العرب سات كذلك، كما في البيانات الأتيه:-

القمر الصناعي لوناسة يكون عرب سات.

تردد قناة وناسة يكون 11270.

معدل الترميز لقناة وناسة فهو 27500.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

خطوات استقبال قناة وناسة أطفال

هناك بعض الخطوات العامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال على النايل سات وعرب سات، وفقًا لما نص على الأتي:-