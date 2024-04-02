“اعرف اهم شرط علشان تاخد العربية”الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين 2024 وطريقة الحجز

توفر وزارة التضامن الاجتماعي منحة الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين 2024 لتبرز بدورها الدور الذي تلعبه تلك الفئة من خلال سرد ما تعانيه وذلك جراء إطلاق تلك الخدمة المخصصة لهم للتمكن من توفير الدعم اللازم لهم بمعاملتهم معاملة سوية، فلا يمكن إهمال دورهم الإنساني الذي تزداد به معالم الرحمة واللين في نفوس المواطنين، ومن هنا سنستطلع معكم مستجدات منحة الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين 2024، فتابعونا.

الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين 2024

أبرزت وزارة التضامن الاجتماعي عن معايير الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين 2024 المستوجب تسليط الضوء عليها لإرسال الدعم في المكان الصحيح، وتتمثل تلك الفئة وفقًا للمدرج أدناه:

ذوي الاحتياجات الخاصة.

ذوي الاعاقات الذهنية.

ذوي الاعاقات البصرية.

ذوي الاعاقات البدنية المستدامة.

المصاحبين للشلل الجزئي أو الكلي.

فقد أحد طرفاه الجسمية.

المعاناة من العاهات الجسدية المستديمة.

طريقة حجز سيارات المعاقين 2024

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن إلزام الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين 2024 باستيفاء الخطوات المطروح للتمكن من حجز السيارات الناقلة لهم تيسيرًا لعملية التنقل بشكل يسير، وعليه تتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

في بداية الأمر يرجى الذهاب للموقع الرسمي للمجالس الطبية .

ثم ثانيًا النقر على قسم خدمات المعاقين.

يليه ثالثًا الضغط على خانة حجز سيارة المعاقين.

ومن ثم رابعًا متابعة استكمال الإجراءات اللازمة للتسجيل.

وأخيرًا تحديد خيار إرسال.

الشروط المطلوبة لحجز سيارة المعاقين 2024

تحيط الجهة المعنية علم المتقدمين بضرورة إلزامهم بإجراء استطلاع حول المعايير المرجحة لهذه الخدمة على أن تكون تلك الشروط متمثلة في الآتي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية.

ينبغي إقامة المتقدم داخل حدود مصر.

يتعين على المتقدم أن يكون ضمن الفئة المستهدفة.

اجتياز المتقدم الفحص الطبي بنجاح.

لا يجوز بيع السيارة باعتبارها أحد ممتلكاته الشخصية.

وقدم تمكن من استعراض الموضوع الأكثر حسمًا نتيجة لانتشاره بين المواطنين بشكل مكثف بعد المستجدات الأخيرة التي طرحتها الوزارة والتي وافينكم بها عبر مقال اليوم.