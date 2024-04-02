اللحمة بكام النهارده ياحج.. مفاجأة في اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2024

تتعرض أسعار اللحوم في العالم إلى تقلبات كبيرة تبعاً للعديد من العوامل المختلفة، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وحياة الناس، ففي الوقت الحالي، تعاني أسواق اللحوم من تقلبات كبيرة في الأسعار نتيجة للعوامل العديدة مثل الطلب والعرض، والتأثيرات الجغرافية والاقتصادية، والأوضاع السياسية والاجتماعية، وتعتبر أسعار اللحوم من بين أهم العوامل التي تؤثر على تكاليف المعيشة للأسر في العديد من البلدان، حيث تمثل اللحوم مصدرا رئيسيا للبروتين والعناصر الغذائية الأساسية لذلك، يعتبر تقلب أسعار اللحوم أمرًا يقلق الكثيرين ويثير الجدل حول كيفية التعامل مع هذه التقلبات.

اسعار اللحوم

يشهد العالم الآن ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار اللحوم، وخاصة في اللحوم الحمراء مثل لحم البقر والخرفان والبط، وهذا يعود إلى عدة عوامل أساسية منها زيادة الطلب على اللحوم، ونقص المعروض بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، بالإضافة إلى تأثيرات التغير المناخي والظروف الجوية السيئة التي أثرت على الإنتاج الزراعي.

اسعار اللحوم اليوم

تتراوح أسعار اللحوم المحلية بين 315 و 390 جنيه، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن والماعز بين 365 و 385 جنيه، وسعر الكبدة المحلية بين 320 و 380 جنيه، بالإضافة إلى ذلك، يبلغ سعر كيلو ريش الضأن ما بين 380 و 400 جنيه، وسعر كيلو المفروم المحلي يتراوح بين 240 و 300 جنيه.

اسعار اللحوم في منافذ الزراعة