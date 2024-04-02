نزل حالا ملف pdf جداول امتحانات الدبلومات الفنية دور أول 2024
تعرف على جداول امتحانات الدبلومات الفنية دور أول 2024 بالكامل
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نزول جداول امتحانات الدبلومات الفنية بالكامل دور أول 2024، حيث قامت الوزارة بنشر الجداول على ملف pdf تضمن كافة التفاصيل عن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 والمكون من 66 جدول مختلف عن الدبلومات الفنية، حيث أنه من المقرر أن تنطلق الامتحانات في 25 مايو 2024 وتنتهي في 6 يونيو 2024.
أنواع وتخصصات وجداول امتحانات الدبلومات الفنية دور أول 2024
- جداول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية (نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات) الدور الأول 2024.
- جدول امتحانات الدبلومات الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات الدور الأول 2024.
- جداول امتحانات الدبلومات الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، وتعليم مزدوج (نظام الثلاث سنوات) المهن الفندقية، الدور الأول 2024.
- جدول امتحانات الدبلومات الفنية الزراعية نظام الثلاث سنوات إعداد – مهني التعليم والتدريب المزدوج – نظام السنوات الخمس دور أول 2024.
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والأن تعرف على جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024.
يمكنك تحميل ومتابعة جميع الجداول من رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.
وأيضا يمكنك متابعة بعض صور جداول الامتحانات التالية.