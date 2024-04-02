“ياهناكي لو منهم التفاصيل كاملة 8000 د ج” رابط تسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر الشروط والاوراق المطلوبة

تواصل الحكومة الجزائرية بتدشين خدمة منحة المرأة الماكثة في البيت المتعارف عليها بأنها أحد البرامج المساعدة لتقديم يد العون والمساعدة للسيدات العائلات المعوزة، حيث تجدر الإشارة بأن الدولة تحرص على تقدير مكانة المرأة وتعزيز دورها الاجتماعي والأسري، والتي تعتبر أحد الأعمدة الرئيسية في تأسيس الأجيال القادمة فقد أطلعتنا الجهة المعنية عن حزمة مفصلة حول منحة المرأة الماكثة في البيت والتي سنوافيكم بها خلال السطور التالية.

منحة المرأة الماكثة في البيت

تتطلب عملية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت إستلازم الوزارة بطرح الخطوات المتبعة في إتمام عملية التسجيل وذلك وفقًا لما حصرته في الشكل الآتي:

في البداية الولوج إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية .

ثانيًا تسجيل الدخول بإدخال البيانات المتطابقة للإجراءات المطلوبة مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف، … إلخ.

ثالثًا تحديد خيار قسم الاستعلام عن منحة المرأة الماكثة.

رابعًا استكمال عملية رفع الملفات المطلوبة والبيانات الملزم بها.

خامسًا الضغط على خانة إرسال.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

تلزم الجزائر معايير عدة الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بمؤهلات السيدة المتقدمة، والذي وفقًا له يتم استكمال عملية التسجيل في نفوس المنحة بنجاح مع الاستفادة بكافة الامتيازات الممنوحة برعاية الدولة الجزائرية، وإليكم الشروط المطلوبة خلال ما يلي:

يجب أن لا يناهز عمر السيدة أقل من الثامنة عشر عامًا.

يشترط عدم توافر مصدر دخل للسيدة المتقدمة.

ينبغي أن يكون زوج السيدة لا يعمل بأحد المؤسسات الحكومية أو الخاصة.

إلزام إقامة السيدة داخل أراضي الدولة الجزائرية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

لمنح المقدرة الكافية للسيدة الراغبة في التقديم بمنحة المرأة الماكثة، وفرنا لكم الأوراق المطلوبة للتسجيل عبر ما يلي:

2 صورة شخصية حديثة.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من شهادة الميلاد.

نسخة من عقد الزواج ( إن وجد).

وتوصلنا معكم اليوم في آخر أمسيات هذه الليلة عن أهم المستجدات التي أعلنتها الوزارة بخصوص منحة المرأة الماكثة في البيت خلال الساعات الماضية ليتم تصنيفها أحد المواضيع الرائجة بشكل مثير للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.