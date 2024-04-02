الدفعة الأخيرة pdf.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 حسب الرقم الوطني على منصة مظلتي
يرغب الألف من المتقدمين على الدفعة السابعة أن يحصلون على خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من أجل استخراج النتائج ومعرفة موعد الصرف المحدد، بعد أن كشفت وزارة العمل عن اقتراب إعلان النتائج والتي يحصل عدد المشمولين منها فوق 70 ألف مستفيد من جميع محافظات العراق للنساء والرجال، ورغم حالة البلد الاقتصادي خلال هذه الفترة إلا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتسهيل المعيشة على الفئات المتعففة وتقدم يد العون والمساعدة بشكل ملحوظ،
وأتاحت الوزارة فرصة جديدة للتسجيل على نظام الدعم الاجتماعية من أجل الحصول على راتب شهري دائم وغير متقطع لرفع العبء عن تلك الأسر والقضاء على الفقر والجوع ورؤية العراق كما يجب أن يكون الفترة القادمة، خلال التقرير التالي من المقال يمكنكم التعرف على خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.
خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
- لمعرفة النتائج وتحميل الكشوفات يرجى الضغط على هذا الرابط منصة مظلتي.
- اختيار الخدمات الإلكمترونية.
- النقر على زر الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة.
- سجل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- الضغط على زر تنزيل.
- ثم عرض الكشوفات.
شروط الاستفادة من المستحقات المالية الدفعة السابعة العراق
وضعت هيئة الحماية الاجتماعية ضوابط الاستحقاق من الدعم بتوجيهات وقرارات رسمية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن يخالف الشروط يتم استخراجه من المنظومة ضمن المتجاوزين على شبكة الحماية وشروط القبول تأتي على النحو التالي
- أن يكون أي متقدم من أصل الجنسية العراق والبلد التي يقيم فيها العراق ولم يثبت عكس ذلك.
- عدم حصول المتقدم على أي معاش اجتماعي أو راتب شهري ثابت بقيمة عالية.
- الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والعاجزين عن العمل والمرأة المطلقة الحاضنة للأطفال والمرأة الأرملة.
- بداية سن التسجيل من 16 عام وحتى 60 عام.
- إلا يمتلك المتقدم سجلات تجارية.