“بكام الذهب بعد الانخفاض الجديد” أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 “بيع وشراء” بالمصنعية

شهد اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 استقرار لأسعار الذهب ومن أهمها أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية شهد أيضا استقرار بنسبة كبيرة منذ أن تم تحرير سعر الصرف وحدوث التغيرات الكبيرة في أسعار الذهب في مصر، ومن خلال الأسطر التالية نبين سعر الذهب اليوم في مصر للأعيرة المختلفة والمصنعية، وسعر الذهب العالمي وأسعار سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد اليوم الثلاثاء 2 أبريل استقرار في أسعار الذهب بعد التراجع الذي سجله في الأيام الماضية، وإليك أسعار الذهب اليوم للأعيرة المختلفة:

سعر الذهب عيار 24: سجل اليوم عيار 24 نحو 3543 جنيها.

سعر الذهب عيار 21: كما شهد اليوم سعر الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيها.

سعر الذهب عيار 18: سعر الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيها.

سعر الجنيه الذهب: وسجل اليوم سعر جنيه الذهب نحو 24800 جنيها.

تعد هذه الأسعار بدون المصنعية والتي تختلف من تاجر لأخر وتتراوح بين 150 جنيها إلى 200 جنيها، وتشمل المصنعية والدمغة، حيث تضاف على سعر الجرام لتحصل على سعر جرام الذهب للشراء.

أسعار الذهب العالمية اليوم

شهد اليوم الثلاثاء 2 أبريل استقرارا في اسعر الذهب العالمية، والتي بلغت اليوم للأوقية نحو 2234 دولارا، حيث تعد الأوقية مقياس يُقاس به الذهب عادةً، وهي تعادل 31.1034768 جرامًا.

ومن الجديد بالذكي أن أسعار الذهب المحلية تتأثر بمجموعة من العوامل والتي منها:

اتجاه المستثمرين في مصر:زيادة الشراء: يرفع سعر الذهب، وبالعكس البيع.

ارتفاع الدولار: يجعل الذهب أرخص للمشترين المصريين وكذلك انخفاضه يؤدي إلى نتيجة عكسية.

كما يزيد من الطلب على الذهب كحماية من قلة قيمة العملة وهذا يؤدي إلى زيادة السعر.

لذلك من أهم العوامل التي يتأثر بها سعر الذهب هي سعر الدولار والعرض والطلب على الذهب.

أسعار سبائك الذهب اليوم

شهد اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 أسعار سبائك الذهب التالي:

السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 3543 جنيهًا.

السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 8857 جنيهًا.

السبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 17715 جنيهًا.

السبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 35430 جنيهًا.

السبيكة الذهب وزن 20 جراما: 70860 جنيها.

أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 110187 جنيها.

السبيكة الذهب وزن 50 جراما: 177150 جنيهًا.

السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 354300 جنيه.

وتعد هذه الأسعار غير شاملة للمصنعي حيث يضاف أليها سعر المصنعية والتي تختلف من على نحو ما بينا.