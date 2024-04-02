مسلسل المداح الحلقة 24…. صابر يفتح النار مرة أخرى بوفاة سيدة جديدة

يحقق مسلسل المداح الحلقة 24 أعلى نسب مشاهدة لما فيه من أحداث مثيرة وشيقة جعلت عدد كبير من المشاهدين حريص على متابعة الحلقات أولاً بأول، ويتألق الفنان حمادة هلال في مسلسل المداح والذي يسعى فيه أن يحارب الجن وأعوانه من البشر، إلا أنه يواجه الكثير من الصعوبات ، وخلال الساعات الأخيرة يسعى عدد كبير من المشاهدين في التعرف على أحداث الحلقة 24 من مسلسل المداح….

مسلسل المداح الحلقة 24

يستمر مسلسل المداح الحلقة 24 في جذب أنظار الملايين من المشاهدين بسبب الأحداث الشيقة التي يعرضها في كل حلقة ، وشهدت الحلقة الماضية من المسلسل الكثير من الأحداث كان أبرزها ذهاب حسن إلى زوجته حتى يرى ابنه إلا أنه لم يتمكن من رؤية ابته بسبب تأنيب الضمير الذي يشعر به بعد أن ظن أنه ألقى بإبنه في البحر .

وفي مشهد آخر يذهب حسن إلى شيخ الجامع ويطلب منه أن يساعده أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ، وطلب منه الشيخ أن يتوجه إلى الله الاستغفار ويطلب العفو من الله حتى يغفر له على ما مضى، وفي نفس التوقيت يذهب زين إلى مخزن الآثار ليكتشف أنه تم سرقته بالكامل، ويشك زين في حسن ويبدأ في رحلة البحث عن الذي سرق الآثار.

موعد عرض مسلسل المداح

يعرض مسلسل المداح على قناة mbc مصر في تمام الساعة 08:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 09:00 مساء بتوقيت السعودية، ويعاد عرض المسلسل في اليوم التالي في تمام الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت القاهرة، والساعة 12:00 مساء بتوقيت السعودية.