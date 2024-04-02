“وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” خبر مُحزن وصادم لجميع المشمولين بالوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية لشهر أبريل

في إطار التأخير الملحوظ من عدم إصدار الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، التي تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عنها من شهر إلى أخر، فتأخرت الوجبة السابعة والجديدة عن كافة المتقدمين، لتبدأ التساؤلات تزداد عن سبب التأخير، ومعرفة ما إذا سيتم إعلان هذه الوجبة في الأيام القليلة المقبلة ام لا، ولذا سنوضح لكم رد الوزارة كل هذه التساؤلات.

سبب تأخير صدور الوجبة السابعة

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، بسبب عدم توافر التمويل المالي اللازم توزيعه على جميع المستفيدين، إضافة إلى أن حكومة العراق تبذل قصارى جهدها للقيام بتدبير كافة التمويلات اللازمة للعمل على توزيعها على جميع المتقدمين في برنامج الرعاية الاجتماعية، لكي يتمكنوا من الحصول عليها والعمل على سد احتياجاتهم الأساسية.

استخراج كشوفات الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

وعقب توفير التمويل اللازم يُصبح أمام جميع المستفيدين إمكانية استخراج جميع الكشوفات من المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا للخطوات الأتيه: –