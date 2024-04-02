نزلت حالًا ” .. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال مظلتي 2024

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، فى جميع المحافظات العراقية، حيث تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية، تهدف هذه المنحة إلى تخفيف العبء عن الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في البلاد، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار العالمية، نظرًا لذلك، يزداد البحث عن معايير وإجراءات التسجيل في الوجبة السابعة والأخيرة من هذه المنحة، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع التسجيل في منحة المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، بكل سهولة ويسر.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق:

تتوفر العديد من الشروط التي يجب توفرها للاستفادة من الرعاية الاجتماعية بسهولة، وتشمل هذه الشروط:

ان يكون المتقدم حامل الجنسية العراقية

ان يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في العراق.

أن يكون المتقدم للدعم ضمن فئة الدخل المحدود أو المتوسط.

ألا يكون لدى المتقدم أي أصول مالية أو عقارات أو أراضي أو محلات تجارية، ولا يجب أن يكون لديه حساب في البنك.

لا يتم منح الدعم للموظفين الحكوميين الذين يتقاضون راتبًا شهريًا من الحكومة العراقية.

من المقرر أن تُصرف الدفعة السابعة والأخيرة من الرعاية الاجتماعية خلال الفترة القليلة المقبلة، يستفيد منها حوالي 2 مليون و 150 ألف مواطن عراقي.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق: