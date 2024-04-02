“وزارة العمل” اسماء المشمولين بالوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية 2024 عموم محافظات العراق molsa.gov.iq

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية داخل كافة المحافظات العراقية، بما يضمن لكافة المستفيدين بمعرفة ما إذا تم قبولهم في الوجبات أم لا، إضافة إلى أن هذا البرنامج يُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة ودعم ملائم لكافة المتقدمين الراغبين بالحصول على مثل هذا الدعم بشكل شهري، وهو ما نكشفه لكم في السطور التالية.

كيف استخرج كشوفات الوجبة السابعة

بكل سهولة يمكنك ويمكن لجميع المستفيدين القيام باستخراج كشوفات المشمولين بالوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية أو الدخول لموقع وزارة العمل الرسمي.

وعليه يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

القيام بإختيار الوجب التي ترغب في الإستعلام عنها.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المستفيد المتقدم.

كتابة كافة البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالوجبة السابعة.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

وبكل سهولة يمكن التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة تتمثل في الأتي:-