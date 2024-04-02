قدم حالاً.. تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1446 والشروط المطلوبة

ينشغل الأباء والأمهات كثيراً بعملية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1446 وفقاً للموعد التي حددته وزارة التربية والتعليم السعودية، تقترب السنة الدراسية 1445 على الانتهاء ويهتم أولياء الأمور بسرعة إنهاء إجراءات تسجيل الطلاب المستجدين من المرحلتين رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وضمن التسهيلات والخدمات التي تقدمها وزارة التعليم السعودية فتح باب التسجيل الإلكتروني لتوفير الكثير من الوقت والمجهود على الطلاب،

و حالة قبول الطالب عند التسجيل إلكترونياً يقوم ولي الأمر بتقديم المستندات والوثائق الرسمية للطالب وتقديمها حسب المدرسة التي تم القبول بها، ومن الضروي أن يقدم ولي الأمر نسخة pdf مطبوعة من استمارة التقديم القبول، واليوم نتعرف سوياً على خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1446.

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1446

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية منذ عدة أسابيع عن موعد فتح باب تسجيل طلاب اولى ابتدائي ورياض الأطفال للسنة الدراسي 1446-2024، وحددت المدة الزمنية للتسجيل الإلكتروني، وبالفعل تم تفعيل موقع التسجيل لاستقبال طلبات ولي الأمر بدايةً من يوم الإثنين الموافق 25 من مارس 2024 و 15 من رمضان 1445، وأكدت التعليم أن التسجيل يستمر لمدة شهرين، ونهاية التسجيل في يوم الخميس الموافق 2 من مايو المقبل 2024 و 23 شوال 1445.

موقع نظام نور تسجيل الطلاب الجدد 1446

قم بتوجه الدخول على موقع نظام نور. إضافة إسم المستخدم. كلمة المرور. رمز التحقق الضغط دخول. ثم اختيار تسجيل الطلاب المستجدين. الدخول بحساب ولي الأمر. إضافة رقم الهوية وتعبئة الاستمارة ثم الضغط على حفظ. ثم إرسال الطلب.

شروط قبول الطلاب المستجدين أولى ابتدائي 1446