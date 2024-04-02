رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2024 علمي وأدبي جميع المحافظات

أعلنت وزارة التعليم العراقية على الموقع الرسمي لها على الإنترنت عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2024، التي باتت محور اهتمام وبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خاصة قبل أن يخوض الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، وأشار وزير التعليم العراقي أن الوزارة كانت مهتمة بعملية تصحيح أوراق الإجابة وسير الامتحانات داخل اللجان حتى تتجنب الغش داخل اللجان وتحقيق العدل والشفافية بين الطلاب، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2024 جميع المحافظات …

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية أن نسب نجاح طلاب السادس الاعدادي في العراق للعام الدراسي 2024، تخطت الـ 75% وهذا يدل على نجاح المنظومة التعليمية التي اتبعتها الوزارة منذ بداية العام الجاري، وأضاف وزير التعليم العراقي أن الوزارة أعلنت عن فتح باب الاعتراضات على نتائج السادس للطلاب التي وجدت أخطاء في عملية رصد الدرجات وتجميعها، وأشار الوزير أنه في حالة وجود أخطاء في الدرجات سوف يتم مراجعة الدرجات المجمعة وأشار الوزير إلى أن الطلاب يمكنهم الاستتعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2024 من خلال اتباع الخطوات….

رابط الاستعلام عن اعتراضات السادس علمي وأدبي

ويمكن للطلاب الاستعلام عن اعتراضات السادس الاعدادي القسم العلمي والأدبي من خلال اتباع الخطوات الآتية: