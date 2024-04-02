حاليا متاح.. رابط التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1446 عبر منصة نور الإلكترونية

مع زيادة البحث بشأن التسجيل للتلاميذ المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بمدارس بالمملكة العربية السعودية، حيث يتساءل الكثير من أولياء الأمور والأهالي عن الشروط المطلوبة لتسجيل أبنائهم المستجدين طلاب الصف الأول الابتدائي بالمدرسة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بطرح منصة إلكترونية للأهالي يمكنهم تسجيل أولادهم في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال من خلالها، حيث تم إطلاق منصة نور الإلكترونية، تم بهدف منع التكدس أثناء تقديم الطلاب المستجدون ومراجعة طلبات التسجيل بصورة أسرع ومنظمة.

للتسجيل في الصف الأول الابتدائي 1446 من خلال منصة نور الإلكترونية

يمكنك التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1446 من خلال الدخول إلى منصة نور الإلكترونية واتباع الخطوات التالية:

1. قم بالوصول إلى منصة نور وتسجيل الدخول في قسم تسجيل الطلاب.

2. استخدم بيانات النفاذ الوطني الموحد لتسجيل الدخول.

3. قم بإعطاء الموافقة للشروط والأنظمة المقدمة وانقر على الزر “التالي”.

4. تأكد من دقة معلومات والد الطالب وطرق التواصل المقدمة، وحدث رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني إذا لزم الأمر.

5. بعد التحقق من صحة المعلومات، انقر على “التالي”.

6. من قائمة الأبناء، اختر الطفل الذي ترغب في تسجيله.

7. حدد العنوان الوطني لولي الأمر.

8. اختر المؤسسة التعليمية المناسبة من بين قائمة المدارس القريبة المتاحة.

9. إذا كانت متاحة، قم بإدخال المعلومات المتعلقة بفحص الحالة الصحية والبدنية للطفل.

10. انقر على زر التوجيه لتقديم الطلب، وستتلقى تنبيها يؤكد أن الطلب تم تسجيله بنجاح.

11. بعد انتهاء مدة التقديم، يمكنك مراقبة حالة الطلب.

كيفية التسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي

بالنسبة لأولياء الأمور الذين يرغبون في تسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي، يمكنهم القيام بالخطوات التالية عبر نظام نور:

1. قم بزيارة موقع منصة نور الإلكترونية التعليمية.

2. انقر على “تسجيل الدخول” وقم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

3. انقر على “تسجيل طفل”.

4. انقر على “طالب جديد”.

5. قم بإدخال رقم الإقامة أو الهوية الوطنية.

6. حدد صلة القرابة.

7. قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

8. قم بإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

9. انقر على “تسجيل”.

قد يهمك أيضا:-