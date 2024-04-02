مسلسل حق عرب الحلقة 23 ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة.. الحرب تشتعل بين عبدربه وصباح

مسلسل حق عرب الحلقة 23 التي من المقرر إذاعتها اليوم بعد ساعات قليلة وفي انتظارها ملايين المتابعين، الأنظار تلتفت حول مسلسل حق حرب الذي تصدر محركات البحث بقوة ووصلت نسب المشاهدة لملايين الملايين، مما أعرب الجمهور أن مسلسل حق عرب ضمن أفضل المسلسلات الرمضانية وفرصته في سباق الجوائز بين المسلسلات الجديدة كبير للغاية.

قدم أحمد العوضي أداء أكثر من رائع وقام بالدور على أكمل وجه مما جعل الجمهور يتفاعل مع الأحداث بشكل يومي، يحظى مسلسل حق عرب على إعجاب الملايين من المتابعين بعد أن حقق شعبية كبيرة منذ بداية عرضه في شهر رمضان الجاري، اليوم ننشر لحضراتكم عبر موقعنا البديل الأحداث الجديدة من مسلسل حق عرب الحلقة 23.

مسلسل حق عرب الحلقة 23

تصاعدت أحداث مسلسل حق عرب بعد الخلاف الأخير بين عرب السويركي وعبدربه الذي اتى إليه في المنزل ووجد زوجته صباح، ظن عبدربه أنها تخونه مع حرب ودار بينهم مشاجرة قوية للغاية وهدد عبدربه عرب، وقام عبدربه بخطف عرب وتعذيبه من قبل رجالته، تشعر صباح بالخوف الشديد على ابنها وتريد أن تخبره بالحقيقة لكن نار الانتقام أصبحت تشتعل في قلب عرب بسبب الإهانة الشديدة التي تعرض لها من عبدربه

وقالت صباح أني خائفة أن الحلم الذي مضى عليه سنوات طويلة يتحقق وان ويقتل عرب عبدربه، فهل تكشف الحقيقة وما رد فعل عرب بعد معرفة الحقيقة المؤلمة، يعرض مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي عبر شاشة قناة أون اي دراما يومياً في رمضان في تمام الساعة 9.15 مساءً والإعادة الساعة 3.15 مساءً، ويعرض المسلسل على قناة أون أي الساعة 11.15 مساءً وعلى قناة أبو ظبي في تمام الساعة 9.15 مساءً.

أبطال مسلسل حق عرب

فريق عمل مميز يقدم أداء مميز في مسلسل حق عرب ليكون أقوى المسلسلات في شهر رمضان 2024 ويأتي بدور البطولة