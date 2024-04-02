مميزات رهيبة وامتيازات عديدة في 2024 .. تعرف على بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية الجديدة HRSD

بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية الجديدة HRSD تم تطويرها لتوفير وسيلة سهلة وآمنة للمستفيدين للوصول إلى خدمات الضمان الاجتماعي، والتيسير على جميع المستفيدين مكن الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وتتميز بالعديد من المميزات.

تعرف على مميزات بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية الجديدة HRSD

سهولة الحصول عليها: يمكن للأفراد الحصول على بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية عن طريق تنزيل تطبيق الموارد البشرية على الهواتف المحمولة والتسجيل في نظام الضمان من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد. الأمان والحماية: يتم التحقق من هوية المستخدم عن طريق إرسال رمز عبر الجوال عبر رسالة نصية، ويتم استخدام كلمة مرور مؤقتة لتوثيق الدخول. سهولة الاستخدام: بمجرد الدخول إلى تطبيق الموارد البشرية، يمكن الوصول إلى بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية عن طريق النقر على “بطاقتي الرقمية” في القائمة. العروض والامتيازات: توفر البطاقة عروضًا وخصومات داخل المواقع الأثرية وفرص عمل وخصومات إضافية لذوي الاحتياجات الخاصة.

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كيفية الحصول على بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية الجديدة HRSD

للحصول على بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية الجديدة HRSD ، يجب تحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية والدخول على النفاذ الوطني الموحد, ثم يتم ملء بيانات المستفيد ومطابقتها مع الرقم الظاهر على الموقع، بعد ذلك يتم الوصول إلى بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية.

يتيح تطبيق الضمان الاجتماعي المطور قنوات رسمية للتواصل مع الدعم الفني لحل المشكلات والاستفسارات، يمكن التواصل مع الدعم الفني من خلال حساب العناية بالمستفيدين على تويتر أو الموقع الإلكتروني للوزارة، يمكن أيضًا الاتصال برقم الضمان الاجتماعي المطور (19911).