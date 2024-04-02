“Pdf” الان نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 عموم محافظات العراقية عبر نتائجنا

نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الأول في جميع المحافظات العراقية للعام الدراسي 2024، حيث تم إجراء اختبارات السادس الإعدادي الدور الأول في العراق، خلال أيام حتى يوم 31 يناير 2024، و تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات وعلى الرغم من ذلك ، لم تظهر بعد، الأمر الذى جعل جميع الطلاب والطالبات ينتظرون بفارغ الصبر إعلان النتائج والتى من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق حيث يتطلع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى معرفة النتائج وما ستحمله لهم من تقديرات.

نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الأول:

تتم عملية تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالصف السادس الاعدادي الدور الأول بالعراق بعد انتهاء فترة الامتحانات، مباشرة حيث يتم توزيع الأوراق على المعلمين والمصححين المختصين، يتم تقييم إجابات الطلاب وتصحيحها وفقًا للمعايير والمنهج المحدد، وبمجرد اكتمال عملية التصحيح، يتم رصد الدرجات وإدخالها في” نظام نتائجا”، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم في العراق، يتم برمجة النظام لنشر النتائج بشكل رسمي، حيث يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على الدرجات النهائية للطلاب، ومن المفترض أن يتم التحقق من نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في العراق عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق، خلال الساعات القليلة القادمة.

رابط نتيجة السادس الإعدادي الدور الأول: