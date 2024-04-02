دعاء اليوم 23 من رمضان 2024.. أدعية ليلة القدر المستجابة “اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا”

دعاء اليوم 23 من رمضان 2024 كلمة بحثية أولى على جوجل لأن هذه الأيام مباركة فيه خيراً كثير أضعاف العشر الأوائل والعشرة الثانية من شهر رمضان، يتميز شهر رمضان بالكثير من الأمور الطيبة بداية رحمة ومنتصفه مغفرة ونهايته عتق من النار، شهر رمضان تنتهي فيه الخصومة ويزداد قرب العباد من رب العالمين، هناك الكثير من الأشخاص تتبدل أحوالهم في شهر رمضان ويسيرون على خطى سيدنا محمد ويفتحون مع أنفسهم وبين الله صفحة جديدة بيضاء خالية من الذنوب والمعاصي بعد توبة نصوح، الدعاء سبيل قوي لتحقيق المعجزات والأماني المنتظرة لأن الله هو القادر على كل شئ فاطلب حاجتك من الله ولا تيأس فإن رحمة الله وسعت كل شئ ، تابعوا السطور التالية نقدم لكم دعاء اليوم 23 من رمضان 2024

دعاء اليوم 23 من رمضان 2024

الدعاء سبباً قاطع في الثبات والتوبة والتقرب من الله لأن هناك الكثير من الأشخاص يدعون الله كثيراً ويلحون في الدعاء أن يثبت الله إيمانهم ويرزقنا التوبة والمغفرة والعتق من النار ولن تنتهي أعمال الخير مع نهاية شهر رمضان بل يكون شهر رمضان بداية لخير قادم، وأن الله يقول للعبد ادعوني استجب لكم ومن تتأخر أمانيهم فلا يحزن بل يحمل الله لكل الأفضل ويفاجءت بما تتمنى في الوقت المناسب فأكثر من الدعاء في هذه الأيام المباركة التي فيها ليلة القدر:.

اللهم لا تجعل أُنسنا إلا بِك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة.

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ..

اللهم إني أعلم أني عاصيك، ولكني أُحِبُ من يُطِيعُك؛ فاجعل اللهم حُبي لمن أطاعك شفاعةً تُقبَلُ لمن عَصاك.

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ.

اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحُكْمِك لليقين بحكمتك.

يا حيُّ يا قيُّومُ برَحمتِكَ أستَغيثُ أصلِح لي شأني كُلَّهُ ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ.

اللهم يا رحمن يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا رحمة تغننا عن رحمة من سواك.

اللهم اصرف عنّا المصائب، وردّ عنا النوائب، وكُفّ عنا كل المعائب، اللهم احلل الحبال المعقّدة، وسهّل الأمور المشدّدة.

أدعية ليلة القدر 1445

اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار.

اللهم اصرف عنّا المصائب، وردّ عنا النوائب، وكُفّ عنا كل المعائب، اللهم احلل الحبال المعقّدة، وسهّل الأمور المشدّدة.

اَللَّهُمَّ ارحمنا إذا حملنا على الأعناق، وبلغت التراقى وقيل من راق، والتفت الساق بالساق، إليك يا ربنا يومئذ المساق.

اللَّهُمَّ أَعْطِنا وَلاَ تَحْرِمْنا، وَكُنْ لَنا وَلاَ تَكُنْ عَلَيْنا، وَاخْتِم بِالصّالِحاتِ أَعْمالَنا، وَاشْفِ مَرْضانا، وَارْحَمْ مَوْتانا، وَبَلِّغْ فِيما يُرضِيكَ عَنّا آمالَنا، وَارْحَمْ ضَعْفَنا، وَاجْبُْر كَسْرَنا، وَلاَ تُخَيِّبْ فِيكَ رَجاءَنا.

اللَّهُمَّ إنَا نسألك باسمك الأعظم الأعزّ الأجلّ الأكرم الَّذِي إِذَا دُعيت به أجبت، وإِذَا سُئلت به أعطيت، اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت.

اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت له زلّاته وآثامه، وأمَّنْته الروع يوم القيامة، وحرَّمت على النار جسده وعظامه، برحمتك يا أرحم الراحمين.