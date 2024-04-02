موعد عيد الفطر في الإمارات 1445-2024 فلكياً وتوقيت صلاة العيد في دبي

يبحث المسلمين عن موعد عيد الفطر في الإمارات 1445-2024 خلال هذه الفترة بشكل كبير جداً يترقبون بفارغ من الصبر، حيث تتلهف القلوب بحلول عيد الفطر لأنه يأتي بعد عام من الانتظار وشهر كامل من الصيام واستقباله مختلف ومميز عن أي عيد بمناسبة، شهر رمضان هل على الأمة الإسلامية والعربية بخير وسعادة كبيرة وتوحدت الكثير من الدول العربية وكان أول أيام شهر رمضان في الإمارات الإثنين الموافق 11 من مارس 2024 مثل مصر والسعودية، يتوقف موعد حلول العيد وفقاً لإجراء البحوث الفلكية وتحري رؤية هلال شوال، وهذا ما يزيد من معدلات البحث عن موعد عيد الفطر في الإمارات 1445-2024 ومتى تبدأ الإجازة ترقبوا معنا لمعرفة التفاصيل.

موعد عيد الفطر في الإمارات 1445-2024

فلكياً أن أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات العربية المتحدة لسنة 2024-1445 يأتي في اليوم التاسع من شهر أبريل الجاري 2024 وغرة شوال 1445، وتبدأ الإجازة من يوم الإثنين وحتى مساء يوم الأحد الموافق 3 من شوال 1445، ويحصل العاملين في الدولة بمختلف القطاعات والهيئات العامة والخاصة والطلاب في المدارس والبنوك على عطلة رسمية، تستمر الإجازة وفقاً للقرارات التي أعلنت عنها الحكومة الإماراتية حتى مساء يوم السبت الموافق 13 من أبريل 2024، وتكون مدة الإجازة في الأمارات 6 أيام متتالية، ويبدأ الدوام الطبيعي للعاملين بالدولة والمدارس صباح يوم الأحد الموافق 14 من أبريل 2024 وكل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير.

توقيت صلاة عيد الفطر 2024 في الإمارات دبي

العد التنازلي على حلول عيد الفطر استطلاع رؤية هلال شوال قد بدأ ولن يتبقى سوى أيام معدودة وسوف يتم استطلاع الهلال 29 من رمضان وتحري الدقة من الرؤية ومعرفة أول أيام عيد الفطر في الإمارات ومختلف الدول، ولذلك يرغب الكثير من المسلمين على معرفة موعد صلاة العيد التي اعتاد على حضورها الملايين وهي جزء أساسي من العيد، تبدأ صلاة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 6.10 صباحاً حسب توقيت دبي.