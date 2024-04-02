محدش هيفوت فرصة زي دي.. وظائف خدمة عملاء برواتب تصل 25 ألف جنيه.. متاحة للذكور والإناث حتى 50 عاما.. هتقبل من الصبح

توجد وظائف خدمة عملاء براتب يصل إلي 25 ألف جنيه في الشهر ومتاحه للجميع وبدون شروط تعجيزية، حيث أعلنت مبادرة توظيف مصر، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن توافر وظائف للشباب في إحدى الشركات، برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه، لمعرفة شروط الحصول على الوظائف وكيفية التقديم والرواتب ومكان العمل يمكنك متابعة السطور المقبلة لمعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بذلك، حيث جاء على النحو التالي.

تفاصيل وظائف شركة أكسيد Xceed براتب 25 ألف جنيه

يستعرض البديل تفاصيل وظائف شركة أكسيد Xceed برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه، حيث تتناول الأمور كالتخصصات المطلوبة والشروط المطلوبة، والتي تأتي كالتالي:

مطلوب موظف خدمة عملاء عربي.

مطلوب موظف خدمة عملاء إنجليزي.

مطلوب موظف خدمة عملاء ألماني.

مطلوب موظف خدمة عملاء إيطالي.

مكان العمل

يعمل المقبولون في الوظيفة في القرية الزكية بأكتوبر، والقرية التكنولوجية بالمعادي.

ما هي شروط الوظيفة

ذكرت مبادرة توظيف مصر أنه يشترط للمتقدمين للوظيفة توافر الآتي:

يجب أن أن يكونوا خريجين مؤهل عال. مطلوبين للعمل ذكور وإناث. يجب أن يكون الحد الأقصى للسن 50 سنة.

المميزات والحقوق الوظيفية

أولا الرواتب تصل إلى 25000 جنيه حسب اللغة.

فيما تبلغ عدد ساعات العمل 8 ساعات.

بينما يتمتعون بيومين إجازة في الأسبوع.

فيما توفر التأمين الاجتماعي.

توفير التأمين الطبي الخاص.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية من هنــــــــــــــا.