مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 24.. عودة رحاب ل صابر ومليكة تواصل الانتقام

مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 24 تحتل تريند أول في مصر وجميع الدول العربية، وتفاعل كبير من المتابعين على أحداث الحلقة السابقة من المداح، بعض الصفحات على فيس بوك تفيد بأن الموسم الرابع من المداح ليس الأخير بل من المتوقع أن يكون هناك جزء خامس من المسلسل لعدم استكمال القصة، وجاءت تلك التوقعات نظراً لاقتراب انتهاء المسلسل وأن الأحداث لن تمر سريعاً بهذا الشكل لأن هناك أبوابة جديدة يقوم فتحها الجن قزح لكي ينتقم من صابر ويضمه إلى صفوفه،

ومن أبرز الأحداث التي شهدتها حلقة الأمس 23 تلاعب سميح بمشاعر رحاب ويظهر لها أنه يحبها كثيراً ويريد الزواج منها، وهذا ما لفت أنظار رحاب، كما لاحظت منال شقيقة رحاب أنها تقع في قصة حب عندما عادت إلى المنزل وقامت بشراء بعد الملابس الجديدة، تابعوا معنا السطور التالية لمعرفة ملخص أحداث مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 24.

مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 24

المداح واحدة من الأعمال التي نالت إعجاب ملايين المتابعين وأصبحت حديث الصباح والمساء، وينشغل المتابعين بمعرفة الأحداث التي تطور بشكل سريع للغاية، نجح حمادة هلال في تقديم شخصية صابر المداح على مدار 4 سنوات ويطالب الجمهور بجزء خامس لتعلقهم بالمسلسل وقصته المختلفة عن أي عمل درامي، يذاع مسلسل المداح على قناة mbc مصر يومياً في رمضان 2024 الساعة 8 مساءً والساعة 12.45 صباحاً على mbc دراما والإعادة على mbc مصر 2 الساعة 12 مساءً.

ملخص أحداث مسلسل المداح 4 الحلقة الرابعة والعشرون

مازال صابر يبحث عن طريقة للتخلص من الجن لأنه بدأ يشعر بضغط نفسي بسبب ما يحدث لعائلته، وأخرهم شقيقة حسن ووالده عفاف، وعندما أخر صابر الخاتم لكي يدافع به عن نفسه ويتخلص من رحاب لكنه يفشل تلك المرة ومليكة تنتصر عليه وتتوعد له بأنها سوف تنتقم منه عما فعل بها في الماضي، وأن ما تقوم بفعله لاحقاً ليس تنفيذاً لأوامر قزج بل للانتقام،

ومن جهة أخرى بدأ صابر يشعر بالقلق على رحاب لأن تسير في الطريق الخطأ وأن سميح شخص سئ يريد تدمير علاقتهم للابد واقناعها بفعل أشياء غريبة، لكن صابر يتدخل في الوقت المناسب ويثبت لرحاب أن سميح جن وبالفعل تعود إليه وتعده أنها لم تفعل هذا مرة ثانية وصرحت له أن طريقه هو الصحيح، ويكشف صابر سر جديد يخيف الجن ويضعف قوتهم ويصل للعلامة التي يبحث عنها والتي تتعلق بالجن مليكة.