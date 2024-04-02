نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2024 العلمي والادبي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2024، يحرص الطلبة والطالبات على معرفة موعد اعلان نتائج الاعتراضات للفصل الدراسي الأول قبل عقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني، تقدم لاختبارات الفصل الدراسي الأول الألف من الطلبة والطالبات من عموم محافظات العراق، كانت فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول مستقرة للغاية ولا يوجد بها أي مشاكل، حيث أدى الطلاب الأمتحانات وسط أجواء هادئة للغاية ومستقرة ولم ترصد وزارة التربية والتعليم العراقية أي حالة من الغش نتيجة للمتابعة الدورية وتفقد اللجان بشكل مستمر،

كما وضعت وزارة التربية والتعليم اختبارات ميسرة في استطاعة الطالب ذات المستوى المتوسط، وقد تجاوزت نسب النجاح للعام الدراسي الجاري السنة الدراسية الماضية نظراً لاستقرار الأوضاع، واليوم نستعرض لحضراتكم عبر السطور التالية نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2024.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2024

وارد جداً أن يحدث بعض الأخطاْ أثناء تصحيح الامتحانات ولذلك أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية فرصة للطلاب الذين وجدوا أن الدرجة التي حصلوا عليها مشكوك بها وغير صحيح، ويقوم بالتسجيل على طلب اعتراضات على النتائج من أجل إعادة النظر في المواد المراد تصحيحها والتدقيق فيها مرة أخرى، وحالة وجود أي خطأ سوف يتم تعديل الدرجة ونسبة النجاح بشكل رسمي وترفع على الموقع الإلكتروني وتثبت في المدرسة والمديرية التعليمية التابعة للطالب، وخلال هذه الفترة تتم عملية مراجعة طلبات تسجيل الاعتراضات ومن المقرر أن يتم الكشف عن موعد ظهور نتائج الاعتراضات خلال الساعات القليلة القادمة أي قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

رابط الاستعلام عن اعتراضات السادس علمي وأدبي

للمتقدمين على طلب اعتراضات على نتائج السادس الاعدادي قسمين علمي وأدبي عليكم اتباع الخطوات التالية لاستخراج النتيجة:.