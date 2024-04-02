الحديد ينخفض بسرعة البرق.. انخفاض غير متوقع في سعر الحديد اليوم الثلاثاء 2/4/2024.. قوم ابني بيتك!!

من المعروف أن الحديد من الأشياء الهامة جدا التي لا غنى عنها اليوم،حيث يستخدم في الكثير من المهام مثل إقامة المنازل والمستشفيات والمصانع وغيرها من الاستخدامات الكثيرة الأخرى بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يريدون معرفة أسعاره ويقومون بمتابعتها يوميا ، ولذلك نقدم لكم أسعار الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 2/4/2024 حيث أنه قد انخفض سعره قليلا وكذلك الاسمنت واليكم الأسعار في الفقرات التالية.

سعر طن الحديد اليوم الموافق 2/4/2024

لا زال الكثير من الأشخاص يبحثون عن أسعار الحديد بغرض البناء أو لإقامة أي من المنشآت الأخرى وإليكم الأسعار كالتالي:

جاء حديد الحكومي اليوم بسعر 42000 ألف جنيهاً مصرياً.

بينما كان حديد المراكبي بسعر 42 ألفًا و300 جنيهاً مصرياً.

وصل سعر حديد الجيوشي إلى 42 ألف جنيهاً مصرياً.

سجل طن حديد العشرى اليوم سعر 42100 جنيهاً مصرياً.

أما حديد بيانكو فوصل سعره إلى 42 ألفًا و400 جنيهاً مصرياً.

لكن الحديد الاستثماري جاء بسعر 47218 جنيهاً مصرياً.

وصل سعر طن حديد المعادي اليوم إلى 42 ألف جنيهاً مصرياً.

سعر طن حديد عز اليوم

هناك الكثير من الأشخاص الذين يهتمون بمعرفة أسعار الحديد بمصنع عز و يتابعونها بشكل مستمر ولذلك نقدم إليكم الأسعار في الفقرات التالية: