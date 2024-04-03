هتفرح وهتبقا مبسوط.. حقيقة وجود زيادة في المعاشات لشهر ابريل بنسبة 15٪ وزارة التضامن الاجتماعي توضح.. ابسط وزقطط!!

تم صرف معاشات شهر مارس مع زيادة الراتب من قبل إدارة صرف معاشات التضامن والكرامة وبناء على ذلك، كشفت مصادر إدارة المعاشات عن ارتفاع معاشات التضامن والكرامة لشهر إبريل المقبل، فيما تبلغ القيمة المتوقعة لزيادة معاشات الضمان الاجتماعي 15% من الراتب الأساسي للمعاش بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ هذه الزيادة في شهر مارس عندما تم دفع المعاش التقاعدي وأعلن وزير التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية أنه سيتم زيادة المعاشات التقاعدية لشهر أبريل من العام التالي، لكنه ذكر أيضًا أنه لن يتم زيادة المعاشات في أبريل وكانت الوزارة قد رفعت رواتب شهر مارس بمناسبة شهر رمضان.

حقيقية زيادة المعاشات أبريل في مصر

ونتيجة لذلك لم يتم رفع الرواتب في شهر أبريل وذلك بسبب قرار رئيس الجمهورية بوقف الزيادات في معاشات التضامن والكرامة اعتبارا من أبريل المقبل، نظرا لصرفها بالفعل خلال شهر مارس الماضي.

كيف يمكن التقدم بطلب معاش على أساس التكافل والكرامة؟

بالنسبة للمواطنين الراغبين في التقدم للحصول على معاش على أساس التكافل والكرامة، تحدد وزارة التضامن الاجتماعي بعض الإجراءات التي يجب اتباعها ومن هذه الإجراءات زيارة الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها الشخص، وبعدها يقوم بالإجراءات اللاحقة: