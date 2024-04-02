تكنولوجيا
“أعرف مين شاف صورتك على الواتس“ تنزيل تحديث واتساب ايرو WhatsApp Aero 2024 بمميزات خرافية تتحدى الواتساب العادي
WhatsApp Aero
قامت شركة الواتساب بإطلاق تطبيق WhatsApp Aero وهو واحد من أبرز الإصدارات التي قامت بإطلاقها شركة الواتساب وهو يمتلك الكثير من المميزات التي تجعله مميز عن غيره من نسخ الواتساب الأخرى، كما أنه يمكن تحميله من خلال أجهزة الهواتف الذكية المختلفة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
WhatsApp Aero
يجب العلم أنه لا يتم تحميل التطبيق من متجر التطبيقات لتحميل تطبيق واتساب إيرو يجب اتباع الخطوات التالية:
- أولا يجب الدخول على متصفح الويب الذي تقوم باستخدامه.
- في محرك البحث قم بكتابة اسم التطبيق وهو واتساب إيرو ويرافقه كلمة apk ثم انقر على زر التحميل.
- انتظر بضع دقائق وسوف يتم تثبيت التطبيق بنجاح ثم اتجه إلى قائمة التطبيقات وقم بفتح التطبيق.
- يتطلب منك إدخال رقم الهاتف الخاص بك وسوف يصلك رمز التحقق من خلاله.
- بمجرد تأكيد رمز التحقق سوف يكون التطبيق جاهز للاستخدام.
مميزات تطبيق WhatsApp Aero
يمتلك إيرو واتساب مجموعة من الخصائص الغير متوفرة في الواتساب الرسمي وهي:
- يوفر خاصية التعرف على الأشخاص الذين قاموا بالدخول إلى الملف الشخصي الخاص بك.
- يمكنك استخدام جميع الملفات المختلفة وذلك على عكس الواتساب الرسمي.
- يوفر خاصية اخفاء اخر الظهور الخاص بك.
- يوجد به خاصية عدم حذف الرسائل والحالات التي تم حذفها.
- يمكنك تحميل الحالة دون طلبها من الطرف الآخر وذلك غير متوفر على الواتساب الرسمي.
- يوفر خاصية تغيير لون الخط داخل التطبيق إلى اللون البينك بينما الواتساب الرسمي لا يوفر تلك الخاصية.
- يوفر ميزة تغيير أيقونة التطبيق.