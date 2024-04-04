“استعــلم الآن epedu.gov.iq“ الاستعلام عن تعيينات عقود التربية 2024 في محافظات العراق وزارة التربية العراقية

قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بإطلاق مسابقة عقود التربية والتي تساعد العاملين في مجال التعليم في الحصول على فرص عمل ثابتة وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل لهم بالإضافة إلى الحد من نسبة البطالة داخل الدولة، ولكن يجب العلم أنه يتم التسجيل على المسابقة وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات الاستعلام عن اسماء تعيينات عقود التربية 2024.

اسماء تعيينات عقود التربية 2024

قامت وزارة التربية بإطلاق رابط إلكتروني يساعدك في الاستعلام عن أسماء المقبولين في مسابقة عقود التربية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق. من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على خيار عقود التربية. يرجى ملء النموذج من خلال إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في: اسم المتقدم، رقم الهوية الوطنية، رقم التسجيل. قم بتحديد التخصص وإدخال الولاية التابع لها المتقدم. أخيرا بمجرد النقر على زر استعلام سوف تظهر لك قائمة تضم جميع المعلومات حول النتيجة الخاصة بك.

شروط التسجيل في مسابقة عقود التربية

قامت الوزارة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من التسجيل في مسابقة عقود التربية ومن أبرزها:

يشترط أن يكون المتقدم خريج التخصص المطلوب في المسابقة.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على التقدير الذي قامت بتحديده وزارة التربية والتعليم العراقية.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يرجى التسجيل إلكتروني أولا.

يجب على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في مسابقة عقود التربية