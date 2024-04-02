الأسعار بتطبطب على جيوب المربين.. اسعار الاعلاف اليوم الثلاثاء 2024/4/2.. أفراح وزغاريط في أسواق الدواجن

تم تسجيل انخفاض في اسعار الاعلاف اليوم والخامات العلفية في السوق اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024، حيث تراوحت أسعار أعلاف دواجن التسمين في الفترة الحالية بين 22,500 و25,400 جنيه للطن، وفقا لبيانات مجموعة من المصانع، يعزى هذا التراجع في الأسعار إلى تحرير أسعار الدولار وانخفاض قيمته بمقدار 500 جنيه.

اسعار الاعلاف اليوم الثلاثاء 2 أبريل

جاءت اسعار الاعلاف اليوم الثلاثاء 2 أبريل على النحو التالي:

علف دواجن البياض يتراوح بين 19,500 و22,000 جنيه للطن.

علف الماشية تتراوح أسعاره من 8,000 إلى 17,500 جنيه للطن.

علف البط متاح بسعر 21,500 جنيه للطن.

علف الأرانب والغنم يصل سعره إلى 15,500 جنيه للطن.

علف الحمام متوفر بسعر 22,000 جنيه للطن.

علف السمان يبلغ سعره 22,000 جنيه للطن.

علف الرومي متاح بسعر 26,000 جنيه للطن.

علف السمك يتراوح بين 32,000 جنيه للطن.

علف الإبل والخيل يصل سعره إلى 15,000 جنيه للطن.

أما علف النعام فيبلغ سعره 30,000 جنيه للطن.

سعر طن العلف اليوم

أفصح التجار عن تفاوت في أسعار الذرة الصفراء المستوردة من البرازيل والأرجنتين، المستخدمة كمادة خام للعلف

حيث تتراوح بين 13,200 جنيه للطن، بينما يبلغ سعر الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية حوالي 11,800 جنيه للطن. أما بالنسبة للذرة الكورن فلاك الأرجنتينية، فإن سعرها يصل إلى 13,800 جنيه للطن. وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا، الذي يحتوي على نسبة بروتين 44%، قد سجل 25,000 جنيه للأنواع المحلية. في حين بلغ سعر النوع الذي يحتوي على نسبة بروتين 46% حوالي 26,000 جنيه، مع انخفاض قدره 500 جنيه. وفيما يتعلق بالمنتجات الأخرى، سجل سعر طن كسب العباد 17,000 جنيه. والجلوتوفيد 11,000 جنيه، والردة 11,200 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم