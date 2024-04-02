“يدعم الذكاء الاصطناعي“.. مواصفات هاتف HONOR Magic6 Pro العبقري المقاوم للماء ورامات 16 جيجا

قامت شركة هونر بإطلاق هاتف محمول جديد وهو HONOR Magic6 Pro وهو واحد الأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي الذي يجعله مميز عن غيره من الأجهزة، والجدير بالذكر أن شركة هونر واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع الهواتف والأجهزة الإلكترونية المختلفة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

HONOR Magic6 Pro

يجب العلم أن شركة هونر في البداية كانت تعمل تحت مسمى شركة هواوي وكانت تقوم ببيع الأجهزة الخاصة بها من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها أو من خلال موزعين وسرعان ما انفصلت عن شركة هواوي وأصبحت منافسة لها، قامت الشركة بإطلاق هاتف HONOR Magic6 Pro وهو يتمتع بالمواصفات التالية:

يجب العلم أن الهاتف يدعم خدمة الفايف جي في الاتصالات.

تم إطلاق نوعين من الجهاز ليكون الأول مساحة 256 جيجا ورامات 12 جيجا، بينما النوع الثاني يوجد لديه مساحة 512 جيجا ورامات 16 جيجا.

وزن الجهاز يتراوح ما بين 199 جرام وحتى 209 جرام.

يجب العلم أن الجهاز يتميز بأنه مقاوم للغبار والمياه.

يدعم الجهاز بصمة الإصبع وبصمة التعرف على الوجه.

الكاميرا الأمامية دقتها 50 ميجابكسل.

يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية لتكون الأولى دقتها 50 ميجابكسل، والثانية دقتها 32 ميجابكسل، بينما الثالثة دقتها 50 ميجابكسل.

يوجد به معالج من النوع كوالكوم سناب دراجون 8 جين.

يجب العلم أنه يوجد طبقة حماية على الشاشة من النوع Jurhino Glass.

الظهر الخاص بالجهاز مصنوع من الجلد.

الهاتف يأتي باللون الأبيض والأسود والأخضر والأزرق.

الذكاء الاصطناعي في جهاز HONOR Magic6 Pro

يجب العلم أن الهاتف يدعم الذكاء الاصطناعي والذي يتم استخدامه في ربط الهاتف بجهاز الحاسوب الخاص بك، ويجب العلم أن الجهاز يدعم نظام Magicos وهو أول جهاز يقوم باستخدام هذا النظام.