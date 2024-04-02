لو عايز تشوف عجائب الدنيا.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل وعرب سات.. برامج هتخليك تشعر بروح المغامرة ..

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بعد التحديث الأخير أصبح الكثير يبحثون عنه، حيث تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك تعتبر واحدة من القنوات الفضائية المميزة، حيث تقدم محتوى متميزاً يتناول جميع جوانب الحياة البرية والبحرية، بالإضافة إلى استكشاف أسرار الكون ومعلوماته، تجذب هذه القناة جمهورًا واسعًا بسبب تنوع محتواها وجودته، ومن هنا، يثير البعض اهتمامهم بمعرفة التردد الجديد للقناة، لذا سنتعرف على كيفية ضبط التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

بناءً على طلب الكثير من الأفراد لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، قامت القناة بالكشف عن التردد الجديد، ويأتي التردد كما يلي:

تردد القناة: 12226.

القمر الصناعي: نايل سات.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تصويب القناة: 3/4

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك القمر الصناعي عربسات

بناءً على طلب الجمهور للحصول على معلومات حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك يسر القناة أن تعلن عن التردد الجديد كما يلي:

تردد القناة: 12467. استقطاب القناة: أفقي. معامل الترميز: 27500. التصويب: ⅔

ما محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك؟

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديم أفضل المحتويات الثقافية والترفيهية من جميع أنحاء العالم، ومن بين البرامج الشهيرة التي تعرضها القناة:

“البرية الجامحة”، حيث يستكشف البرنامج حياة الحيوانات في بيئتها الطبيعية.

“الكنز المفقود”، الذي يعرض رحلات البحث عن كنوز ومخطوطات قديمة.

برنامج “وقائع وأحداث” الذي يسلط الضوء على الأحداث الهامة في التاريخ.

“تايتنك تعود للحياة” الذي يستعيد ذكريات وأحداث فترة تايتنك.

“سائقون بالفطرة” الذي يستكشف مواهب السائقين الماهرين في مختلف أنحاء العالم.

برنامج “مصر القديمة” الذي يكشف النقاب عن أسرار وتاريخ الحضارة المصرية القديمة.

“ألعاب العقل” و “علم البسطاء” و “مسجون في الغربة”، وهي برامج تثقيفية تهدف إلى توسيع آفاق المشاهدين وتحفيزهم على التفكير.

كيفية تنزيل التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على الرسيفر

لضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، يمكنك اتباع الخطوات التالية: