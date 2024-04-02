5 شروط لازم تتوفر عشان تاخد معاش من الحكومة.. شروط الحصول على المعاش المبكر للقطاعين .. لو عايز تستريح من الشغل

شروط الحصول على المعاش المبكر، يرغب بعض المواطنين في التقاعد عن العمل قبل بلوغهم السن القانونية للمعاش، حيث يبلغ المعاش المبكر 60 عامًا للرجال و 55 عامًا للسيدات، ويحدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، عددًا من الشروط الضرورية للتقدم بطلب خدمة المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة.

أنواع المعاش المبكر

هنالك نوعان من المعاش المبكر، الأول هو المعاش المبكر الاختياري، حيث يتمنى الفرد التقاعد مبكرًا، ولكن يضطر لتحمل تخفيض في قيمة المعاش.

والثاني هو المعاش المبكر الإجباري، حيث يضطر الشخص للتقاعد مبكرًا بسبب ظروف محددة مثل الإصابة أو العجز.

شروط الحصول على المعاش المبكر للقطاع الحكومي

يتيح لأي عامل أو موظف الانتقال إلى المعاش المبكر بعد تأمينه لمدة تزيد عن 20 سنة “240 شهراً” قبل عام 2025، و25 سنة “300 شهراً” اعتبارًا من يناير. بشرط وجود فترات اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، يحق للعامل الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير. ولا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش. يجب أن يمتلك الموظف المؤمن عليه فترة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة. تقديم طلب الصرف. انتهاء الخدمة من دون بلوغ السن، أو الوفاة، أو العجز.

شروط المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص

ينص القانون الجديد للمعاشات على مجموعة من الشروط الضرورية للخروج إلى المعاش المبكر في القطاع الخاص وتتمثل في: