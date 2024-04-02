خراب بيوت مستعجل.. وقف المعاشات لهذه الفئات.. خلي بالك لتكون منهم!!

لن يحصل قسم من السكان على معاشات تقاعدية بموجب مرسوم صادر عن الحكومة المصرية ويجب عليك التأكد أنك لست عضوا في تلك المجموعة وفقا لقانون التقاعد الجديد 2024 والذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2024 دعنا الآن ندرج الفئات التي توقف صرف المعاشات التقاعدية لها وكيفية التحقق من مكتب البريد أو الوزارة من منصات التأمين وسيتم اتباع قانون التأمين الاجتماعي لتحديد مقدار زيادة المعاش لجميع المستحقين في العام القادم 2024 وينص القانون على أن الزيادة يجب أن تتم بنسبة محددة وليس دفعة واحدة، ونسبة الزيادة وسيتم تخصيص ما يصل إلى الحد الأقصى وهو 15%، وهو المعدل الذي طبقته الحكومة في العام السابق، 2023، الذي شهد آخر زيادة معترف بها، والمعروفة باسم “المكافأة الدورية”.

إيقاف معاشات هذه الفئات رسميًا امتثالاً لقانون المعاشات الجديد 2024

أفرجت وزارة التأمينات المصرية عن غالبية الفئات التالية والتي لن تتمكن من الحصول على معاشها مع بداية عام 2024:

عندما يصل الطالب إلى سن 26 عامًا ويجد عملاً، سيتم إيقاف معاشه التقاعدي، حتى لو كان لديه معدل مؤهل عالٍ.

بالنسبة للطالب الذي يبلغ من العمر 24 سنة حاصل على مؤهل متوسط، سيتم إيقاف صرف المعاش.

عندما يتوفى صاحب المعاش يتوقف صرف المعاش.

وإذا تزوجت البنت، يتوقف معاشها.

وبعد الزواج يوقف معاش الزوجة.

حصلت أخت أو ابنة المتوفى على دعم مالي من وزارة التأمينات في جمهورية مصر العربية بسبب توقف معاشهم التقاعدي نتيجة زواجهما وهذه المنحة المالية هي مبلغ ضئيل.

ويبلغ الحد الأقصى لهذه المنحة المالية 500 جنيه، لكنها قد تزيد عن ذلك ويمكن أيضًا دفعها خلال خمس سنوات، مرة واحدة في العمر ولسنوات الأولى من الزواج، ويمكن استردادها من خلال إظهار قسيمة زواج الأخت أو الابنة.

أماكن صرف المعاشات التقاعدية

لتسهيل الأمور على الناس، أتاحت وزارة التأمين للناس الحصول على معاشاتهم التقاعدية ويمكن أخذ المعاشات التقاعدية من هذه المواقع: