ممكن تكون ليك فلوس بعد الزيادة الجديدة من غير ما تعرف.. استعلم دلوقتي..الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر أبريل 2024 بالرقم القومي

يمكنك الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر أبريل، حيث تقدم العديد من الأسر المستحقة شهريًا لبرنامج تكافل وكرامة، حيث يُقدم البرنامج دعمًا نقديًا للأسر المحتاجة، ويعمل هذا البرنامج منذ سنوات على توفير الدعم للأسر الفقيرة التي ليس لديها دخل ثابت، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، في هذا التقرير، سنشرح كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي.

الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر أبريل

توفر وزارة التضامن الاجتماعي المصرية موقعًا خاصًا للاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة الجديدة، يمكن الوصول إليه من خلال الدخول على الموقع واتباع الخطوات التالية:

يجب يُتجه المستخدم مباشرة إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

. بعد ذلك، ينقر المستخدم على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

يجب إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم للمواطن المسجل في برنامج تكافل وكرامة.

بعد لحظات، ستظهر نتيجة الاستعلام، سواء كانت إقرارًا للطلب أو رفضًا له.

في حالة القبول، ستظهر أمام المستخدم رصيد المستحق.

أما في حالة الرفض، سيتم عرض سبب الرفض على الشاشة.

خطوات تقديم شكاوي تكافل وكرامة

يُمكن لجميع المواطنين الذين يستوفون الشروط ولم يتم قبولهم في برنامج تكافل وكرامة تقديم شكوى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يجب تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي. ثم النقر على مربع “تكافل وكرامة”. ثم اختيار مربع “تقديم شكوى”. ثم كتابة تفاصيل الشكوى. ثم النقر على كلمة “إرسال الشكوى” بعد تحديد أسباب تقديم الشكوى وتقديم المستندات المطلوبة. ستظهر رقم الشكوى على الشاشة، ويجب الاحتفاظ به يُمكن متابعة الشكوى والرد عليها من قبل الجهات المختصة عبر موقع الاستعلام المذكور أعلاه، باستخدام رقم الشكوى.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل

من المتوقع صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل في منتصف الشهر، تحديدًا في الخامس عشر من أبريل 2024، ويمكن الاطلاع على قيمة المعاش عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي، ستتم عملية الصرف عن طريق بنك ناصر ومكاتب البريد والصراف الآلي “ATM”، حيث تم الإعلان عن زيادة بنسبة 15% في معاشات شهر إبريل، سيتم تسهيل حصول الأشخاص على المبالغ المستحقة وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل الجهات المعنية.