ارتاحي من زن العيال.. تردد قناة بطوط عبر القمر الصناعي النايل سات2024 بجوده ممتازه.. ثبتها الان!!

يستخدم الكثير من كبار السن حاليًا محركات البحث جوجل لمعرفة تردد قناة البطوط الجديدة إلى جانب كونها إحدى القنوات الفضائية الأكثر شهرة، فهي تقدم مجموعة واسعة من البرامج المناسبة للأطفال، بما في ذلك أفلام الرسوم المتحركة الجديدة تمامًا ونظرًا لأن قناة بطوط تحظى بتقدير كبير من قبل المشاهدين في جميع أنحاء العالم وأن القناة تقدم باستمرار محتوى يجعل الأطفال سعداء، فإن الآباء يشعرون بالفضول بشأن عدد المرات التي سثبث فيها القناة أفلام رسوم متحركة لتسلية أطفالهم وتتوفر على القناة مجموعة واسعة من الرسوم الكاريكاتورية المناسبة للأطفال، بما في ذلك “غامبول” و”بن 10″ و”باور رينجرز” و”سبونج بوب” و”سيمبا” وتتميز القناة بعدد من الألحان المسلية والعملية المناسبة للأطفال، مثل “طيور الجنة”، و”بيبي”، و”فرح” .

تردد قناة بطوط عبر القمر الصناعي النايل سات

ويقدم مجموعة من البرامج التعليمية، منها برامج “الأبجدية”، و”الأرقام”، لمساعدة الأطفال على التعلم واكتساب قدرات جديدة ويوفر خيارات ترفيهية متنوعة مثل “ألعاب الفيديو” وبرنامج “تحدي الأبطال” لضمان قضاء الأطفال وقتاً ممتعاً وتردد برامج القناة هو كما يلي:

التردد 11494

معدل الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز 27500 .

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة البطوط عرب سات

التردد 11594

معدل الاستقطاب العمودي.

معدل الترميز 27500 .

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج قناة البطوط

لإمتاع المشاهدين الصغار، تعرض قناة بطوط أروع أفلام الرسوم المتحركة وهذه الصور المتحركة هي:

روبانزل.

البحث عن نيمو.

ملك الغابة.

بطوط.

توم أند جيري.

الجميلة والوحش.

علاء الدين.

طرزان.

تنة ورنة.

سندريلا.

سبونج بوب.

الفأر الطباخ.

كيفية تعديل تردد قناة البطوط الجديدة للرسيفر؟