مش هتقدر بالطريقة القديمة..” تحديث هام “.. خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 عبر بوابة مصر الرقمية والفئات المستحقة

يظهر اهتمام كبير من فئات متعددة في مصر خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، بهدف الحصول على مزيد من المساعدات المدعمة من الحكومة، وتُعد خدمة إضافة المواليد واحدة من الخدمات الرئيسية التي تُقدمها وزارة التموين، حيث تساهم في تجديد بعض بيانات بطاقة التموين وإضافة أبناء الأسرة رسميًا، وعندما يتم فتح الموقع رسميًا، سيتم الكشف عن الخطوات اللازمة لإجراء هذه الإضافات، ويبقى السؤال معلقًا، هل تلك الأخبار صحيحة أم مجرد شائعات؟

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

يجب أولا الدخول علي رابط دعم مصر الرقمية لخدمات التموين.

الرقمية لخدمات التموين. ثم انقر أيقونة تسجيل حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب فعليا.

ثم بعد ذلك اختر خدمات التموين.

ثم اختيار أيقونة إضافة مواليد جدد.

ثم قم تسجيل البيانات المطلوبة وعدد أفراد الأسرة.

بعد ذلك سجل اسم الطفل أو الطفلة المراد اضافتهم وادخل الاسم رباعي.

ثم يجب كتابة الرقم القومي للطفل.

قم باختيار خيار إضافة ابن/ ابنة.

الفئات المستحقة لأضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

بالرغم من جهود الدولة في تقديم خدمات وتقنيات حديثة، فقد قامت بتوفير بطاقات التموين لفئات معينة تستحقها بشكل كبير، وتشمل ذلك: