كاميرا ٢٠٠ ميجابكسل وأداء فائق بسعر لا يصدق.. سعر ومواصفات شاومي ريدمي نوت ١٣ برو بلس.. اكتشف المميزات التي ستُدهشك

تعد مواصفات شاومي ريدمي نوت ١٣ برو بلس من أكثر مع يبحث عن الآخرين، حيث يعتبر جوال شاومي ريدمي نوت ١٣ برو بلس من أعلى إصدارات هواتف ريدمي نوت التي أطلقتها شركة شاومي، حيث يتميز بشاشة منحنية من نوع AMOLED تدعم تحديث بمعدل ١٢٠ هرتز، ومزود بمعالج قوي من نوع Dimensity 7200 Ultra، وكاميرا خلفية بدقة ٢٠٠ ميجا بكسل، بالإضافة إلى بطارية كبيرة السعة تدعم الشحن السريع بقوة ١٢٠ واط، سنقدم لكم من خلال موقع البديل كافة المعلومات حول سعر جوال شاومي ريدمي نوت ١٣ برو بلس وأبرز مواصفاته.

مواصفات شاومي ريدمي نوت ١٣ برو بلس

تتميز عملاق شركة شاومي بمواصفات عالية وإمكانيات تقنية متطورة، ومن بينها:

المعالج: يعتمد على معالج من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 7200 Ultra بتقنية 4 نانومتر، والمعالج الرسومي من نوع Mali-G610 MC4. التخزين/الرام: يتوفر بثلاثة إصدارات مختلفة فيما يتعلق بالسعة التخزينية والذاكرة العشوائية. الكاميرا: تتميز بكاميرا أمامية دقتها 16 ميجا بكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية تشمل عدسة أساسية بدقة 200 ميجا بكسل. الشاشة: تعتمد على شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة وتحديث بمعدل 120 هرتز. الصوت: مجهز بسماعات ستيريو توفر صوتًا عالي الجودة. الألوان: متوفر بعدة ألوان تشمل الأسود، الأبيض، والبنفسجي الفاتح. المستشعرات: يتضمن عددًا من المستشعرات مثل التسارع والقرب، والبوصلة، والجيروسكوب. الشريحة: يدعم شريحتي اتصال من نوع نانو SIM. وسائل الأمان والحماية: يضم مستشعر بصمة مدمج مع الشاشة، بالإضافة إلى دعم بصمة الوجه من خلال خاصية Face ID. نظام التشغيل: يعمل بنظام أندرويد 13 مع واجهة شاومي MIUI 14. البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

مميزات Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

يتميز الهاتف الذكي شاومي ريدمي نوت ١٣ برو بلس بمزايا فريدة تجعله واحدًا من أفضل الهواتف في العالم، ومن بين هذه المزايا:

المعالج القوي الذي يضمن أداءً ممتازًا سواءً أثناء لعب الألعاب أو التصفح.

أداء ممتاز لكاميرا الهاتف الخلفية بفضل دقتها العالية والتي توفر صورًا واضحة وحادة.

قوة الشحن العالية التي تتيح الشحن السريع بقوة ١٢٠ واط، مما يسمح بشحن الهاتف في وقت قصير.

شاشة AMOLED ذات ألوان غنية وسطوع عالٍ، مما يوفر تجربة تصفح مريحة.

مقاومة الماء بشهادة IP68، بالإضافة إلى استخدام خامات عالية الجودة وتصميم متين وأنيق.

سعر شاومي ريدمي نوت ١٣ برو بلس بالسعودية

تُعتبر هواتف شاومي من بين أقوى الهواتف الذكية في العالم، ويعتبر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus واحدًا من الهواتف القوية التي تقدم أداءً مميزًا، مما جعل العديد من المواطنين السعوديين يفضلون شراؤه، يتميز الهاتف بسعة تخزين داخلية بحجم ٥١٢ جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم ١٢ جيجابايت، ويبلغ سعره ١٧٠٠ ريال سعودي.