في هذا الموعد.. موعد استطلاع هلال عيد الفطر 2024 .. يا تري العيد الثلاثاء ولا الاربعاء

في هذا المقال سوف نرصد لكم موعد استطلاع هلال عيد الفطر 2024، حيث تخطط دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر شوال يوم الإثنين، الموافق 8 إبريل 2024، بهدف تحديد نهاية شهر رمضان وبداية عيد الفطر لنفس العام، بعد غروب شمس يوم الإثنين، الموافق 8 إبريل 2024، والموافق لليوم 29 من شهر رمضان الهجري، ستعمل عدة لجان في دار الإفتاء المصرية على تحري هلال شهر شوال في مصر.

موعد استطلاع هلال عيد الفطر 2024

إذا ثبتت رؤية هلال شوال في يوم 8 إبريل، فسيكون الثلاثاء، الموافق 9 إبريل 2024، أول أيام عيد الفطر المبارك، وإذا لم تتم الرؤية، سيتم استكمال شهر رمضان ليكون 30 يومًا، وسيكون الأربعاء، الموافق 10 إبريل، هو أول أيام عيد الفطر لنفس العام، حيث يعلن مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، نتيجة استطلاع هلال شهر شوال، وموعد بداية عيد الفطر المبارك، في بث مباشر بعد صلاة المغرب يوم الاثنين، الموافق 8 إبريل.

موعد عيد الفطر فلكيًا 2024

أفصح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تحديد موعد عيد الفطر المبارك لعام 2024 بناءً على الحسابات الفلكية، حيث ستكون غرة شهر شوال 1445 يوم الأربعاء، الموافق 10 إبريل 2024، وسيكون الثلاثاء، الموافق 9 إبريل 2024، هو اليوم الذي يكمل شهر رمضان المبارك.

شهر شوال

أشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن هلال شهر شوال سيظهر مباشرة بعد الاقتران في تمام الساعة 8:32 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الاثنين، 29 من شهر رمضان 1445، الموافق 8 إبريل 2024، وهذا يوافق يوم الرؤية.