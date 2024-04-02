أحلى واحده في شهر رمضان.. تردد قناة روتانا خليجية الجديد 2024

تردد قناة روتانا خليجية الجديد، قناة روتانا خليجية تعتبر جزءًا من منصة روتانا الشهيرة، وتتمتع بشعبية واسعة بين المشاهدين في الوطن العربي، تميزت القناة بتقديم مجموعة متنوعة من المسلسلات والبرامج الترفيهية التي تلبي مختلف الاهتمامات، في هذا النص، سنستكشف تردد قناة روتانا خليجية الجديد لعام 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة، وهي النايل سات والعرب سات.

تردد قناة روتانا خليجية الجديد

يمكنك ضبط تردد قناة خليجية الجديد لعام 2024 على القمر الصناعي نايل سات، من خلال الاتباع التردد التالي:

التردد 11295.

الاستقطاب H.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

وجودة الصورة SD.

تردد قناة روتانا خليجية الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات

استخدم التردد التالي للوصول إلى قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي عرب سات:

التردد 11843. الاستقطاب H. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ ¾. وجودة الصورة SD.

أهم ما يميز قناة روتانا خليجية

تقديم كافة المحتويات بشكل مجاني تمامًا، دون الحاجة لدفع أي اشتراكات.

توفير جودة عالية في الصورة والصوت، مما يوفر تجربة ممتعة للمشاهدين.

تنوع المحتوى وعدم تقديم أي محتوى مسيء، مع التركيز على البرامج الهادفة والمناسبة لجميع أفراد العائلة.

تقديم مجموعة متنوعة من البرامج الدرامية والكوميدية والرومانسية والهادفة، إلى جانب مناقشة القضايا الاجتماعية.

شعبية كبيرة بين المشاهدين بفضل برامجها المميزة والمتنوعة.

توافر القناة على مختلف الأقمار الصناعية، مما يسهل الوصول إليها في جميع أنحاء العالم العربي.

نسب مشاهدات مرتفعة بفضل تقديمها لمحتوى متنوع وشيق يشمل الدراما، الكوميديا، والرومانسية.

معلومات عن قناة روتانا خليجية

تتمتع قناة روتانا خليجية بشعبية واسعة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بالإضافة إلى بقية الدول العربية، حيث تقدم مجموعة متميزة من البرامج والأعمال الفنية والترفيهية، حيث تأسست قناة روتانا خليجية بملكية رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، وتتخذ مقراً لها في دولة الإمارات العربية المتحدة.