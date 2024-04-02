“ثبت الان احدث نسخة” اضافة مميزات واتساب جي بي الجديد 2024 يُبهر الجميع بثوبة الجديد – اعرف قبل اي حد

أصدرت شركة واتساب في الآونة الأخيرة، العديد من النسخ المعدلة والمطورة من تطبيق الواتساب الرسمي “الأخضر”، واليوم سوف نتحدث عن ميزة جديدة في واتساب جي بي إحدى النسخ الجديدة من تطبيق الواتساب، والذي يضم مجموعة كبيرة من المميزات البعض منها يتشابه مع تطبيق الواتساب الرسمي، والبعض الأخرى يختلف وهو ما سنوضحه لكم في هذا المقال.

في ماذا يختلف.. ميزة جديدة في واتساب جي بي

يُستخدم تطبيق واتساب جي بي، في التحدث مع الآخرين شأنه شأن تطبيق الواتساب الرسمي ولكن تم إضافة ميزة جديدة في واتساب جي بي، سنتحدث عنها بجانب المميزات الأخرى مثل: تغيير الثيمات، خاصية اخفاء ظهورك عن الأصدقاء، التنوع في رفع الحالات، لا يمكن حظره، لا يحتاج إلى تحديث فهو يُحدث نفسه تلقائياً.

مميزات أخرى بتطبيق واتساب جي بي

وهناك مجموعة أخرى من المميزات، داخل تطبيق واتساب جي بي وهي: