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“ثبت الان احدث نسخة” اضافة مميزات واتساب جي بي الجديد 2024 يُبهر الجميع بثوبة الجديد – اعرف قبل اي حد
أصدرت شركة واتساب في الآونة الأخيرة، العديد من النسخ المعدلة والمطورة من تطبيق الواتساب الرسمي “الأخضر”، واليوم سوف نتحدث عن ميزة جديدة في واتساب جي بي إحدى النسخ الجديدة من تطبيق الواتساب، والذي يضم مجموعة كبيرة من المميزات البعض منها يتشابه مع تطبيق الواتساب الرسمي، والبعض الأخرى يختلف وهو ما سنوضحه لكم في هذا المقال.
في ماذا يختلف.. ميزة جديدة في واتساب جي بي
يُستخدم تطبيق واتساب جي بي، في التحدث مع الآخرين شأنه شأن تطبيق الواتساب الرسمي ولكن تم إضافة ميزة جديدة في واتساب جي بي، سنتحدث عنها بجانب المميزات الأخرى مثل: تغيير الثيمات، خاصية اخفاء ظهورك عن الأصدقاء، التنوع في رفع الحالات، لا يمكن حظره، لا يحتاج إلى تحديث فهو يُحدث نفسه تلقائياً.
مميزات أخرى بتطبيق واتساب جي بي
وهناك مجموعة أخرى من المميزات، داخل تطبيق واتساب جي بي وهي:
- يسمح لك تطبيق واتساب جي بي، بإرسال رسالة جماعية لعدد كبير من الأصدقاء يصل إلى 300 شخص.
- عند استخدام تطبيق واتساب جي بي، يمكنك إرسال ملفات مرفقة عن طريق استخدام الحساب الشخصي للمستخدم على واتساب جي بي، لحساب الشخص المراد إرسال الملف لهُ.
- يوجد بتطبيق واتساب جي بي، خاصية الرد التلقائي على المكالمات في التوقيت المناسب للمستخدم.
- يتيح لك واتساب جي بي، فصل الإنترنت عن التطبيق وعدم استقبال أي رسائل منعا للازعاج حتى وإذا كنت متصل بالإنترنت، عن طريق تفعيل خاصية الـ DND.
- إذا قام أحد الأطراف في المحادثة بحذف رسالة، يمكن للطرف الأخرى رؤية الرسالة المحذوفة عن طريق خاصية إظهار الرسائل المحذوفة.
- يمكنك كمستخدم واتساب جي بي، إرسال ما يقرب من 90 صورة في وقت واحد ومقاطع فيديو تصل إلى سعة 50 ميجابايت، ومقاطع صوت تصل إلى سعة 100 ميجابايت.