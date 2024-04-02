مقدار زكاة الفطر 2024 + موعد إخراج زكاة الفطر 1445 + من هم المستحقون لزكاة الفطر؟ 

أعلنت دار الإفتاء عن مقدار زكاة الفطر 2024 حيث تصدر هذا الأمر أعلى محركات البحث خاصًة مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث تعد زكاة الفطر فريضة إسلامية واجبة على كل مسلم بالغ عاقل حر، ويمكن إخراجها من أول يوم في شهر رمضان حتى آخر يوم من الشهر قبل غروب الشمس، والهدف من زكاة الفطر هو تطهير الصائم من اللغو والرفث، كما تعد وسيلة لمساعدة الفقراء والمحتاجين وتقريب قلوب أفراد المجتمع من بعضها فهي من أهم أركان الإسلام، وسنقدم لكم خلال مقالنا قيمة زكاة الفطر هذا العام، فتابعوا معنا.

مقدار زكاة الفطر 2024

حددت دار الإفتاء المصرية مقدار زكاة الفطر لعام 2024 بصاع واحد من القمح أو الأرز، مما يعني أن قيمة الزكاة على كل فرد تبلغ حوالي 35 جنيهًا، وقد أوضحت دار الإفتاء أيضًا أنه يمكن للشخص أن يخرج زكاة الفطر عن صديقه أو جاره وعن أسرته، بشرط أن يكون قادرًا على ذلك وأن يأخذ إذنًا منهم ولا يجب على الشخص الآخر دفع الزكاة مرة أخرى.

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية عن تفاصيل زكاة الفطر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مشيرة إلى أن زكاة الفطر يمكن إخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب تيسيرًا على الفقراء ولتلبية حاجاتهم ومطالبهم، وهو ما تم الاتفاق عليه في الفتوى.

وذكر أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الحد الأدنى لزكاة الفطر عن الفرد هذا العام هو 35 جنيهًا، ومن زاد عن هذا المبلغ فهو أفضل موضحًا أن من لا يملك هذا الحد الأدنى من زكاة الفطر لا يجب عليه إخراج الزكاة.

أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر 2024 منذ أول يوم في شهر رمضان حتى قبل صلاة عيد الفطر المبارك، حيث ورد عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة.

لذلك يجب إخراج زكاة الفطر فهي حق مالي مستحق للمكلف، وبالتالي لا يسقط هذا الحق بانتهاء المدة.

من هم المستحقون لزكاة الفطر؟

ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم المستحقون لزكاة الفطر، وهم: