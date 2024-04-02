خبر عاجل مرتب شهر كامل.. صرف منحة عيد الفطر 2024 لجميع العاملين بالحكومة دون استثناء “اعرف الموعد”

أعلنت مصادر حكومية ذات مسؤولية أنه سوف يتم توزيع منحة عيد الفطر لعام 2024 على كافة المصالح والهيئات الحكومية بالإضافة إلى الوحدات التابعة للإدارة المحلية في الهيكل الإداري للدولة، فضلًا عن الشركات ومؤسسات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

مفاجآت سارة في منحة عيد الفطر 2024

أشارت المعلومات الواردة إلى وجود نية لدى الهيئات الحكومية والإدارية في الدولة لمنح جميع الموظفين والعاملين، بغض النظر عن مراتبهم الوظيفية وقطاعاتهم الحكومية والمؤسسات الخاصة، منحة بمناسبة عيد الفطر لعام 2024 ويأتي هذا القرار كتعبير عن تقدير الدولة للظروف المعيشية الصعبة والأعباء التي ازدادت على المواطنين مؤخرًا.

أشارت المعلومات إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليماته إلى الحكومة بالعمل على تقليل الضغوط المالية على المواطنين بكل السبل الممكنة، مؤكدة على أن العديد من الأسر المصرية سوف تتلقى فائدة مباشرة من توزيع مكافأة عيد الفطر لسنة 2024.

توجيهات بصرف منحة عيد الفطر 2024

أشارت المصادر إلى أن كل جهة ستصدر توجيهًا خاصًا بها يتعلق بتوزيع المكافأة بمناسبة عيد الفطر السعيد، وسيتم تقدير قيمة هذه المنحة بناءً على القوانين الداخلية للجهة ووفقًا لإمكانياتها المالية، مما يؤدي إلى اختلاف المبالغ المخصصة من جهة لأخرى، لكنها ستتراوح بين الحد الأدنى وهو 500 جنيه والحد الأعلى وهو راتب شهري في العديد من الهيئات.

جهات تصرف منحة عيد الفطر مرتب شهر

بينت المعلومات المتوفرة أنه من المتوقع أن تقدم الهيئات الحكومية منحة خاصة بعيد الفطر لعام 2024، حيث ستكون المنحة مماثلة لراتب شهر كامل وذلك على أن تشكل نحو 10% من إجمالي المؤسسات والدوائر الحكومية، فيما يتوقع أن تتراوح قيمة المنحة في بقية الدوائر ما بين 500 إلى 750 جنيهًا مصريًا، أما بالنسبة لتوقيت الصرف، فمن المقرر أن يبدأ خلال الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل لرمضان، مما يمنح الموظفين وأسرهم الوقت الكافي لتلبية احتياجات عيد الفطر.