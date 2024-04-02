أعلن مفتي الجمهورية عن.. قيمة زكاة الفطر 2024 في تونس ومن هم المستحقين للحصول عليها

مع اقتراب عيد الفطر المبارك يرغب العديد من المواطنين بتونس في التعرف على مقدار زكاة الفطر 2024، وقد أعلن اليوم مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود عن مقدار الزكاة لكل فرد، مع التنويه على ضرورة إخراج زكاة الفطر، لأنها واجب على كل مسلم، ومن خلال مقالنا هذا سوف نذكر مقدار زكاة الفطر في تونس 2024، كما سنذكر كذلك المستحقين لزكاة عيد الفطر.

مقدار زكاة الفطر في تونس 2024

أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود عن مقدار زكاة الفطر في تونس 2024، حيث قام بتحديد قيمة زكاة الفطر 2024 بمقدار 1750 مليمًا لكل مسلم بالغ عاقل، ولا يجوز التقليل من هذا المبلغ، ولكن الزيادة مستحبة بالتأكيد، والجدير بالذكر أنه قد نوه على ضرورة إخراج زكاة عيد الفطر على كل مسلم ومسلمة، وذلك لأن الزكاة هي ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة، أي لا يجوز بأي حال من الأحوال التغافل عنها، أو انقاصها.

المستحقين لزكاة عيد الفطر

أعلنت دار الإفتاء عن المستحقين لـ زكاة عيد الفطر، وذلك وفق ما ذكر في كتاب الله العزيز، وهو ما سنتعرف عليه فيما يلي: