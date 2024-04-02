أحدث التطورات العالمية مع تحديث الخميس المقيل من لعبة اي فوتبول 2024 بيس 2025 شحن كوينزات من غير مال وبكدجات بالكتير اووي

لعبة بيس موبايل، اشتهرت في الفترة الاخيرة بسبب كفاءتها المميزة في اللعب والتصميم، تعد لعبة eFootball لعبة الكترونية كروية في عالم افتراضي يعكس الواقع الحماسي للعبة كرة القدم، من خلال شركة Konami تم اطلاق واحدة من افضل العاب الفيديو علي منصات الهواتف المحمولة في منافسة قوية بينها وبين لعبة Fifa mobile، ولكن تبقاً للاحصائيات فنجد ان لعبة efootball تتصدر المركز الاول وبجدارة في سهولة ومرونة اللعب وكذلك في المتعة والاثارة المستمرة.

لعبة Pes Mobile الجديدة 2024

لعبة Pro Evolution Soccer، وهي الكلمة الاصلية من كلمة “Pes” تعد اقدم لعبة فيديو لكرة القدم قد نعرفها، وكانت الشركة التنفيذية لهذه اللعبة هي شركة Konami، والان تعود كونامي بأنشاء نسخة مصغرة من لعبة Pes ولكن علي الهواتف الذكية، حتي يتمكن عشان كرة القدم ممارسة مبارياتهم القوية واساليبهم المميزة في الهجوم والدفاع فقط من خلال الهاتف المحمول، كما يمكنك لعب مبيارات قمة واستغلال الاحداث التاريخية لاستلام العديد من نجو كرة القدم المميزين من خلال الفوز في المباريات الصعبة.

لعبة eFootball اصدار 3.4.0

تلقت الشركة العديد من البلاغات حول وجود بعض المشاكل التي يواجهونها داخل اللعبة اثناء لعب المباراة، وكان رد الشركة انهم سوف يسارعون في حل هذه المشكلة في اقرب وقت، وانهم بعد اول اصدار قادم سوف يتم حل كل المشاكل التي كانت تواجهة المستخدمين كلياً، وفي شهر مارس اصدرت شركة Konami اصدار 3.4.0 المنتظر الذي احدث طفرة داخل ملاعب eFootball حيث تم تحسين اساليب المراوغة وطرق قطع الكرة من الخصم، كذلك اساليب الهجوم والدفاع والسيطرة علي حارس المرمي بسلاسة ومرونة، وقد جاء ايضاً الاصدار من حملة تعاونية مع مسلسل Blue Lock الشهيرة، حيث يمكنك استلام العديد من النجوم اللامعين في بطاقات HighLight المميزة واللامعة، ليس هذا فقط بل يوجد العديد من المفاجات المدهشة التي اهدتنا بها شركة Konami بدون مقابل، كل هذا واكثر فقط كل ما عليك فعلة هو الذهاب الي Google Play وبدء تحميل اللعبة وتثبيت الاصدار الاخير، والاستمتاع بأقوي مفاجات الساحرة المستديرة.