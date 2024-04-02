طريقة زيادة طاقات جميع لاعبين فريقك بعد التحديث الجديد🔥 طاقات +103 😱عودة الساحر ميسي ليو انتر ميامي في بيس 2024 موبايل😵 إي فوتبول فعالية Blue Lock 2nd

eFootball 2024، نشرت شركة Konami في الفترة الاخيرة تحديث مجهول، وكانت المفاجاءة انه تحديث جديد من دوري eFootball Club 2024 المميز، حيث تعد هذه الفعالية عبارة عن مباريات يتم لعبها عن طريق الانترنت من بين المنافسين المتميزين لبدء ولعب مباراة حماسية للفوز والحصول علي ترقيات الاقسام، التي بدورها تزيد من لمكافات تدريجياً كلما تمت ترقية مستواك، يمكنك في هذه الفعالية لعب 10 مباريات متتاليين، بعد اول اربع مباريات يمكنك انهاء القسم الذي تلعب فيه اذا كانت نتيجة مبارياتك هي الفوز، فتنتقل بعد ذلك تلقائياً الي القسم الذي يلية، في هذه الفعالية يمكنك الحصول علي 20,000 GP وكذلك 1x برنامج تدريب 10.000 من نقاط الخبرة وكذلك 3,000 من نقاط eFootball بالاضافة الي وجود eCoins عند نهاية الفعالية.

فعالية eFootball championship 2024 Blue Lock 2nd اخر اصدار 3.4.0

في فعالية اللعب ضد الذكاء الاصطناعي، تضحكي شركة Konami بالعديد من الصفقات النادرة المميزة مقابل فوز سهل وبسيط في فعالية Blue Lock 2nd النادرة، يمكنك استلام العديد من نجوم كرة القدم اصحاب كروت High Light من خلال تحقيق 3.000 من نقاط التقدم في الدوري وذلك من خلال الفوز في المباريات التي تقوم بالمنافسة بها، بالإضافة علي حصولك علي العديد من نقاط الخبرة التي تصل علي 60 الف من نقاط الخبرة كما يوجد العديد من الملابس المميزة للفريق، والعديد من النقاط التعاونية.

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قم بتجهيز فريقك المفضل واستعد بخطتك المميزة الخاصة بفريقك مع تشكيلتك الاساسية واسلوب اللعب المميز الخاص بك، واستعد للدخول في منافسة قوية في حملة Blue Lock 2nd الجزء الثاني، بفعالية مميزة لاستلام العديد من الجوائز المجانية الاسطورية وكذلك العديد من نجوم كرة القدم اللامعيين.

في هذه الفعالية يوجد العديد من المنتخبات الدولية التي يمكنك اختيار واحد منها وبدء المنافسات الاسطورية، ومن هذه المنتخبات “البرتغال” وايضاً “ايطاليا” وكذلك “اليابان” و “الارجنتين” و “المانيا” و “الدنيمارك” وغيرهم من المنتخبات الدولية المتقدمة داخل حدث Blue Lock من اصدار عام 2024 الجديد هيا قم بتحميل الاصدار النهائي الان.