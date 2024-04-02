يمكنك الآن الحصول على أحدث تردد روتانا خليجية لمشاهدة مسلسل شباب البومب بكل سهولة، حيث تعتبر سلسلة قنوات روتانا أحد أبرز القنوات الفضائية المتاحة على النايل سات في الوقت الحالي، ذلك لكونها تمتلك شهرة ضخمة وقاعدة جماهيرية كبيرة، كما أنها من القنوات التي تلقى إقبال متزايد.

أحدث تردد روتانا خليجية نايل سات

هناك الكثير من التساؤلات حول تردد قناة روتانا الخليجية الجديد، ذلك حتى يتمكن المشاهدين من متابعة مسلسل شباب البومب الشهيرة، ويمكن الوصول إلى تردد القناة روتانا خليجية فيما يلي:

تردد القناة على النايل سات هو 11259.

معدل الترميز 27500.

استقطاب القناة أفقي.

معدل تصحيح الخطأ للقناة 4/3.

تردد روتانا خليجية عرب سات

بينما تردد القناة على العرب سات هو 11843.

معدل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي.

متى يعرض مسلسل شباب البومب على روتانا خليجية

أعلنت قناة روتانا خليجية عن إطلاق أولى حلقات مسلسل شباب البومب من يوم 11 مارس، والذي يُعد أول أيام شهر رمضان الكريم، ويتم عرضه على القناة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، وبتوقيت مصر يعرض في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، والإعادة تكون في الساعة الثامنة مساءًا وبتوقيت مصر الساعة التاسعة مساءًا.

أبرز مميزات قناة روتانا خليجية

هناك العديد من المميزات التي تتمتع بها قناة روتانا خليجية، وهذا ما يجعلها إحدى الوجهات الرئيسية لجميع المشاهدين بالعالم العربي، وتنحصر أهم هذه المميزات في النقاط التالية:

تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج الترفيهية والثقافية.

توفر تغطية شاملة لجميع الأحداث والمناسبات المهمة، مثل التقارير الإخبارية والبرامج الحوارية.

تم توفير أحدث تردد روتانا خليجية لمشاهدة مسلسل شباب البومب لإتاحة الفرصة أمام المشاهدين للإستمتاع بحلقات المسلسل، خاصةً أن قناة روتانا خليجية إحدى أهم قنوات سلسلة روتانا، التي تتيح مجموعة ضخمة من البرامج والمسلسلات والمسابقات المميزة.