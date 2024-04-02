البطة بكام.. مفاجئة كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2024/4/2 في جميع المحلات والاسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم، الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2024 انخفاض ملحوظ في أسعارها وفقًا لما هو موضح في تقرير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير بشأن أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية والمحلات التجارية، ومن ثم تم عرضه على السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للإطلاع عليه تزامناً مع إطلاق مبادرة “الاتحاد العام لمنتجى الدواجن” والتي تهدف إلى خفض أسعار الدواجن والبيض.

هتشترى بكام.. أسعار الدواجن اليوم

وفي ضوء المبادرة التي أعلن عنها، الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في اجتماعه أمس وبحضور عدد من ممثلي الشركات والجهات المعنية، فإن أسعار الدواجن اليوم تتراوح نسبة انخفاضها ما بين 10 إلى 15% وبناءا عليه تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية داخل المزرعة بـ 85 جنيه للكيلو، ويباع للمستهلك بسعر 95 جنيه كحد أقصى بينما يصل سعر كرتونة بيض المائدة إلى 135 جنيه، وتُباع للمستهلك بسعر 145 جنيه على أن تطبق هذه الأسعار بداية من اليوم. وفيما يلي شرح مفصل بباقي أسعار الفراخ:

كيلو الفراخ البيضاء يصل إلى 95 و 100 جنيه كيلو الفراخ البيضاء “الأمهات” يصل إلى 87 جنيه كيلو الفراخ الساسو “الحمراء” يصل إلى 97 جنيه الشيش طاووق يصل إلى 190 و 200 جنيه كيلو الأوراك يصل إلى 90 و 105 جنيه

الهدف من مبادرة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن

وتهدف مبادرة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لمجموعة من الأهداف وهي: